Bis zu fünf verschiedene Maschinen durchläuft ein Bauteil in der Fertigung. Hier sägt Mitarbeiter Thorsten Much ein Teil zu. (fotos: Ingo Möllers)

Volker Maaß steht neben seinem Schreibtisch im ersten Stock seiner Firma und blickt durch eine lange Fensterfront hinunter in die Fertigungshalle. „Kommandobrücke“ nennt er das Büro scherzhaft. Oder auch „Zentrum der Macht“, wie sein Co-Geschäftsführer Peter Duhn sagt. Maaß deutet hinunter und erzählt: „Als wir hier eingezogen sind, standen gerade einmal drei Maschinen in der Halle, die restliche Fläche war leer. Die Leute haben sich gefragt: ‚Was will der Maaß mit so einer großen Halle?‘“ Inzwischen stehen die Maschinen dicht an dicht, der Platz reicht nicht mehr aus. Es muss angebaut werden. Doch dass die Auftragslage und der Erfolg das überhaupt zulassen, ist hauptsächlich dem Ehrgeiz, Willen und Durchhaltevermögen von Volker Maaß zu verdanken.

Peter Duhn (links) und Volker Maaß teilen sich die Geschäftsführung. (INGO MOELLERS)

Als er 1995 seine Firma VM CNC-Zerspanungstechnik gründete, tat er das aus der Arbeitslosigkeit heraus. Nach seiner Ausbildung zum Maschinenbauer hatte er mehrere Beschäftigungsverhältnisse. Beim letzten passte es nicht so recht, sodass er letztlich mit einer Kündigung einverstanden war. Und das, obwohl er mitten in der Meisterschule steckte. „Doch dort hatte ich einen Mentor. Der hat mir zugeredet, dass man sich auch ohne viel Geld oder einen elterlichen Betrieb im Rücken selbstständig machen kann“, erinnert sich Maaß.

Er war sofort Feuer und Flamme – und seine Frau auch. „Sie war Steuerfachgehilfin und wollte schon immer in einem eigenen Betrieb arbeiten“, erzählt Maaß, und weiter: „So konnte ich mich meiner Arbeit widmen und meine Frau machte die Buchhaltung.“ Und das macht sie bis heute. Maaß selbst kaufte sich für seine Arbeit eine gebrauchte Drehmaschine. „In einem Drei-Mann-Betrieb in Heide fand ich auf zehn Quadratmetern Unterschlupf. Dort habe ich einfach losgelegt“, sagt er. Und so fertigte er nun auf eigene Faust „Bauteile, die man nicht von der Stange kaufen kann“, wie er es selbst erklärt.

Was so leichtfüßig klingt, war natürlich nicht ganz so einfach. Erst einmal musste er sich Arbeit, also Kunden beschaffen. „Da haben mich mein Lehrbetrieb und mein letzter Arbeitgeber unterstützt“, berichtet er. Aber da war ja auch noch die Meisterschule: „Da habe ich mehrmals in der Woche abends und sonnabends gesessen. Da hatte ich schon auch Phasen unendlicher Müdigkeit.“

Zwei Jahre nach seinem Start in die Selbstständigkeit übernahm er den Betrieb in Heide. Zunächst als Ein-Mann-Betrieb. Doch da er ja inzwischen seinen Meisterbrief in der Tasche hatte, konnte er sich schon bald einen Auszubildenden zur Unterstützung dazu holen. „Und dann kam der erste Mitarbeiter dazu, und nach und nach wurden es immer mehr. Heute haben wir rund 40 Mitarbeiter“, sagt Maaß.

Das Geld, das er verdiente, steckte er immer direkt in den Betrieb: „Mir war das wichtiger, als ein dickes Auto zu kaufen. Und die Maschinen, die wir hier brauchen, kosten so viel wie ein Einfamilienhaus.“ Aber irgendwann reichte der Platz nicht mehr. Und so kaufte Maaß im Jahr 2007 die heutige Halle in Hude. „Natürlich war die anfangs viel zu groß. Und damals, als ich eigentlich in Delmenhorst etwas Neues bauen wollte, hätte ich auch nie gewagt, so groß zu bauen. Aber heute zeigt sich, dass es so genau richtig war“, erzählt er, und fügt hinzu: „Wir platzen aus allen Nähten.“ Er plant gerade einen Anbau an die Werkshalle. Im kommenden Jahr soll er fertig sein – zum Firmenjubiläum. Er soll so groß werden, wie es das Grundstück zulässt. „Vor allem müssen wir in die Höhe bauen. Wir brauchen ein vollautomatisches Hochregallager“, sagt er.

Zu seinen Kunden gehören deutschlandweit unter anderem Schuhmaschinenhersteller, Unternehmen aus der Verpackungsindustrie, der Glasindustrie, der Zahnmedizin, dem Satelliten- und Sondenbau, aber auch aus der Ölindustrie. Der Betrieb ist auf Kleinteile spezialisiert. „Wir fertigen Schrauben mit einem Durchmesser von zwei Millimetern, aber wir machen auch Türen für Yachten. Die sind im Vergleich zu dem, was andere Firmen aus unserer Branche machen, noch klein“, so Maaß. „Wir bauen jeden Tag neue Teile, wissen aber nie, was wir in vier Wochen bauen“, sagt er. Darum stehen 24 Maschinen in der Fertigungshalle, um alle Anforderungen erfüllen zu können.

„Konjunkturelle Krisen können wir ganz gut überbrücken, weil wir so breit aufgestellt sind und keine Massenware produzieren“, sagt Maaß. „Nur als 2014 das Ölgeschäft eingebrochen ist, brach uns schlagartig etwa ein Drittel des Umsatzes weg. Das mussten wir dann anders auffangen“, räumt er ein.

Für Maaß bedeutete das noch mehr Akquise als sowieso schon. Das schlaucht. Aber noch ein Gedanke kann auch den gefestigsten Geschäftsführer mit der Zeit ein wenig zermürben: „Aktuell bearbeiten wir 500 Bauteile parallel. Für ein Teil brauchen wir bis zu fünf verschiedene Maschinen. Zum Teil gehen die Bauteile zwischendurch zu Fremdfirmen – zum Beispiel zum Härten oder für die Oberflächenbearbeitung“, erklärt Maaß und weiter: „Bis so ein Bauteil fertig ist, dauert das bis zu acht Wochen. Wenn dann eines von 100 Teilen im Produktionsablauf verloren oder kaputt geht, müssen wir wegen dieses einen Teils den ganzen Prozess von vorne beginnen.“ Das sei weder für den Betrieb noch für den Kunden witzig: „Der hat ja möglicherweise schon den Zoll gezahlt und ein Schiff geordert“, so Maaß.

Als Maaß mit seinem damals kleinen Unternehmen in die Huder Halle gezogen ist, hielten ihn manche Leute für verrückt. (Ingo Möllers)

Wer nun allein schon beim Lesen hektische Schnappatmung bekommt, kann sich vielleicht vorstellen, wie es auf Dauer Volker Maaß ergangen ist. „Ich bin nun wirklich kein Patriarch, der alles an sich reißt, aber es landete so viel bei mir, dass ich in eine gewisse Erschöpfung geriet. Gleichzeitig war ich in einer Phase, in der ich mich gefragt habe, wohin es generell mit dem Unternehmen gehen soll“, erzählt er und ergänzt: „Meine zwei Töchter sind beruflich in ganz andere Richtungen gegangen. Die kamen als Nachfolger also nicht infrage. Und ich wollte aus dem Tagesgeschäft raus.“ So kam Peter Duhn als zweiter Geschäftsführer in den Betrieb. Er kümmerte sich fortan um das alltägliche Geschäft, während Maaß endlich Zeit für andere Dinge hat. „Ich musste nicht mehr morgens der Erste und abends der Letzte sein. Und ich konnte endlich einen Förderantrag beim Land Niedersachsen ausarbeiten und einreichen. Vor zehn Jahren hatte er schon einmal eine Förderung erhalten und wollte es auf jeden Fall noch einmal versuchen. Und er hat es geschafft. 2,3 Millionen Euro will Maaß in sein Unternehmen investieren. 20 Prozent davon bekommt er nach und nach vom Land. Zwei Maschinen hat er davon schon angeschafft, sie stehen bereits in der Werkshalle. Die Halle selbst ist als nächstes dran.