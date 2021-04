Beamte der Autobahnpolizei Ahlhorn haben am Montag auf der Autobahn 1 zwei Fälle von Urkundenfälschung festgestellt. Wie die Polizei mitteilt, waren die Beamten zunächst gegen 15.30 Uhr in Richtung Hamburg unterwegs und wurden zwischen der Anschlussstelle Groß Ippener und dem Dreieck Stuhr auf einen Kleinwagen aufmerksam, in dem ein offensichtlich ungesichertes Kind saß. Während der Kontrolle auf einem Parkplatz in Groß Mackenstedt stellte sich heraus, dass das zweijährige Kind tatsächlich nicht ordnungsgemäß gesichert und der Führerschein des 29-jährigen Fahrers eine Fälschung war. Die Beamten untersagten dem Delmenhorster die Weiterfahrt und leiteten Strafverfahren wegen Urkundenfälschung und Fahrens ohne Fahrerlaubnis ein.

Beim zweiten Vorfall stoppte die Polizei gegen 17.45 Uhr in Fahrtrichtung Osnabrück einen 28-jährigen Autofahrer aus Frankfurt. Auch er händigte bei der Kontrolle auf einem Parkplatz in der Gemeinde Harpstedt Dokumente aus, die sich als Fälschungen herausstellten. Dabei handelte es sich um griechische Dokumente, obwohl der Mann aus Georgien kam, sich unerlaubt in Deutschland aufhielt und nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis war. Gegen den 28-Jährigen wurden ebenfalls Strafverfahren eingeleitet. Nach Rücksprache mit dem zuständigen Ausländeramt leiteten die Beamten aufenthaltsbeendende Maßnahmen ein.