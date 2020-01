Historische Gemäuer bedürfen besonderer Pflege, andernfalls drohen Befall von Schimmel, Hausschwamm oder anderer Schädlinge. (Björn Hake)

Wenn der Hausschwamm im Gebälk sitzt, oder der gescheckte Nagekäfer zu Gast ist, dann ist die Bausubstanz ernsthaft in Gefahr. Gegen solche Schädlinge kann man sich schützen und Verfahren anwenden, die funktionieren und wirtschaftlich sind. Auf Einladung des Monumentendienstes und der Denkmalpflege des Landkreises Oldenburg hat Holzschutzfachmann Joachim Wießner am Donnerstagabend alternative Sanierungsverfahren vorgestellt. Rund 100 Interessierte waren der Einladung zu der Informationsveranstaltung gefolgt. Wießner, am Rhein geboren und aufgewachsen und mittlerweile in Lastrup zu Hause, gestaltete seinen Vortrag ausgesprochen kurzweilig.

Wer ein historisches Gebäude sein Eigen nennt, der hegt und bewahrt damit auch ein Stück Geschichte. Nicht immer ist dies ganz einfach. Denn alte Gemäuer bedürfen besonderer Pflege, gerade, wenn ein Befall mit Schädlingen droht. „Beim Holz ist der Zerfall nicht aufhaltbar, das ist ein natürlicher Kreislauf, an dem Insekten und Pilze ihren Anteil tragen“, sagte Wießner. Diesen Prozess könne man nur durch richtige Bauweise verlangsamen. „Befestigen Sie auf einer nassen Kellerwand Dachlatten mit einer Dämmung dazwischen. Und verhindern Sie Zugluft. Wenn Sie dann nach zwei Jahren noch keinen Hausschwamm haben, dann haben Sie etwas verkehrt gemacht“, erklärte der Fachmann die falscheste aller Baumethoden. Denn vor allem die Pilze wie der Hausschwamm mögen feuchte, dunkle Stellen. Zugluft dagegen vertragen die Schwämme überhaupt nicht.

„Die Leute haben früher schon gewusst, warum sie so gebaut haben“, erklärte Wießner mit Blick auf die alten Gebäude, die nie hermetisch dicht waren. Deshalb sei es besonders wichtig, sich bei einem alten Haus mit der dort vorhandenen Bautechnik vertraut zu machen. Wer zum Beispiel einen Holzdielenfußboden hat und diesem mit einem Teppichboden oder PVC-Belag überdeckt, der verhindert die Luftzirkulation, ein Pilzbefall wird wahrscheinlich. Anders als bei Schimmelpilzen, die bereits nach wenigen Tagen in feuchter Umgebung sichtbar werden, erscheinen holzzerstörende Pilze oft erst später. „Wenn der Hausschwamm-Fruchtkörper sichtbar wird, dann liegt die Ursache meist zwei Jahre früher.“

Sporen von Pilzen sind auf jeder Holzoberfläche vorhanden und warten nur darauf, dass sie keimen können. Das heißt aber auch mit anderen Worten, dass praktisch jede Holzoberfläche, die sich über dem Wasser befindet, automatisch mit Pilzsporen belegt ist. Damit ist die Gefahr immer vorhanden, dass bei feuchter Holzoberfläche Pilzsporen keimen können. Wießner, der als Gutachter und Sachverständiger in ganz Deutschland und im westlichen Europa tätig ist, zeigte mit beeindruckenden Bildern, welche Schäden durch Hausschwamm oder andere Pilze entstehen können. Ganze Fußböden waren zusammengebrochen, Träger vom Dachstuhl zerfallen. Er machte den Zuhörern jedoch auch Mut: „Lassen Sie sich vom Hausschwamm nicht ins Bockshorn jagen.“ Alle Sanierungen, die er seit 1990 durchgeführt habe, seinen letztlich auch erfolgreich gewesen.

Im zweiten Teil seines Vortrags widmete sich Wießner dem Insektenbefall. Auch dort nannte er alternative Methoden. Ein gängiges Verfahren ist etwa der Einsatz von heißer Luft. Bei sachgerechter Anwendung kommt es zu einer 100-prozentigen Abtötung der Insekten. Allerdings müssen die betroffenen Hölzer von mindestens drei Seiten mit warmer Luft umspült werden. Das ist nicht immer möglich. In diesen Fällen kommt die Mikrowelle zum Einsatz. „Was sich seit Langem in der Küche bewährt hat, setzt sich nach und nach auch auf der Baustelle durch.“

Zu Beginn der Vortragsveranstaltung hatten Peter Nieslony, Leiter des Bauordnungsamts des Landkreises, und Bente Juhl vom Monumentendienst die Zuhörer begrüßt. Juhl stellte auch kurz die Angebots- und Servicepalette vor: Die Verwaltung befindet sich im denkmalgeschützten Stellwerk in Ahlhorn. Zudem gibt es in Tweelbäke und im Landkreis Leer zwei Materiallager. Dort wird eine große Vielfalt an historischen Baustoffen bereitgehalten. Die Fachleute des Monumentendienstes führen Inspektionen durch und beraten unabhängig und qualifiziert, heißt es.