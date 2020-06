Das Prämienprogramm war eine der Aktionen, mit der Klimaschutzmanager Lars Gremlowski 2015/2016 versucht hat, die Ganderkeseer zum schonenden Umgang mit Energie und Ressourcen zu sensibilisieren. (fr)

Acht Jahre ist es inzwischen her, seit die Gemeinde Ganderkesee ihr Klimaschutzkonzept auf den Weg gebracht hat. Und da ist es für die politischen Fraktionen durchaus legitim einmal nachzufragen, was denn in der Zwischenzeit alles passiert ist. So hat Klimaschutzmanager Lars Gremlowski, der seinen Job ebenfalls dem Konzept verdankt, denn einen Zwischenbericht verfasst, der an diesem Mittwoch, 3. Juni, um 18 Uhr in der Sitzung des Ausschusses für Landwirtschaft, Umwelt und Klimaschutz zur Beratung ansteht.

Wobei sich die Dokumentation des Sachstands auch ganz bewusst vom Klimaschutzkonzept löst: Statt des eher wissenschaftlichen Ansatzes des Klimakonzeptes erscheine es der Verwaltung als förderlich, konkretere Maßnahmen auszuführen. Sie versteht die Aufstellung als Arbeitspapier, das in Bezug auf künftige Maßnahmen durchaus weiterentwickelt werden könne. Der Bericht gliedert sich in die Themenfelder Liegenschaften, Bauleitplanung, Haushalte, Mobilität und Übergreifende Maßnahmen.

Liegenschaften: Betrachtet man die Liste der energetischen Sanierungen an öffentlichen Gebäuden, die bereits erledigt sind, und jener, die bis ins Jahr 2030 noch anstehen, so hat die Gemeinde etwa die Hälfte der Wegstrecke geschafft. 48 Projekte in Schulen, Kindergärten, Jugendzentren, der Bücherei und anderen Liegenschaften sind bereits abgeschlossen, 54 stehen noch bevor. Neben zahlreichen Dämmungen von Dächern und Wänden wurden sechs abgängige Heizungsanlagen erneuert, bis 2025 sollen neun weitere hinzukommen. Außerdem will die Gemeinde drei neue Blockheizkraftwerke bauen und bei Neubauten verstärkt auf Luftwärmepumpen und Photovoltaikanlagen setzen.

Dabei hat die Gemeinde laut Bericht zwischen 2013 und 2019 knapp 1,3 Millionen Euro investiert, das entspricht, einem Durchschnitt von 185 000 Euro pro Jahr. Insgesamt würden jährlich etwa 327 Tonnen Kohlendioxid eingespart. Die Auswahl der Maßnahmen wurde vorrangig aufgrund der Wirtschaftlichkeit getroffen, wobei die Verwaltung immer darauf geguckt hat, dass sich das konkrete Vorhaben möglichst in weniger als zehn Jahren amortisiert. In den kommenden zehn Jahren sollen diese Ausgaben auf 230 000 bis 270 000 Euro jährlich steigen.

Bauleitplanung: Im Bereich der Bauleitplanung verweist der Bericht auf die Festlegungen von Umwelt- und Klimaschutzaspekten bei der Aufstellung von Bebauungsplänen. So gehe es darum, den Anteil der versiegelten Flächen auf ein „behutsames Maß“ zu reduzieren und Grünflächen von vornherein festzusetzen. Außerdem verweist die Verwaltung auf die Windenergie-Projekte in Bergdeorf und Hengsterholz (Repowering) sowie den seit einigen Jahren in der juristischen Warteschleife befindlichen Windpark in Schönemoor.

Haushalte: Das vermeintlich viel Potenzial bergende Kapitel Haushalte ist das kürzeste des Berichts. Die Autoren verweisen hier zahlreiche Informationsveranstaltungen, die das Klimaschutzmanagement organisiert hat. Über die großangelegten Quartierskonzepte, die die Gemeinde 2017 bei einem Fachbüro in Auftrag gegeben hat, schweigt sich der Bericht allerdings aus. Hier hatten die Experten insgesamt 2800 Gebäude in den Siedlungszentren Ganderkesee und Bookholzberg in den Blick genommen, allerdings war die Initiative, die die größte Sanierungsaktion in der Geschichte der Gemeinde Ganderkesee hätte werden sollen, öffentlich komplett gefloppt. Gremlowski hatte zwar angekündigt, das Thema noch einmal angehen zu wollen, allerdings sind den Worten bislang keine (öffentlich sichtbaren) Taten gefolgt.

Mobilität: Es gibt im Landkreis Oldenburg eine Menge Initiativen, den Fahrradverkehr zu stärken, und an vielen davon beteiligt sich auch die Gemeinde Ganderkesee – etwa die Errichtung von Fahrradabstellanlagen an Bahnhöfen, die im Verkehrsentwicklungsplan festgeschriebene Förderung des Radverkehrs oder den Ausbau der Ladeinfrastruktur für E-Bike-Akkus. Inwieweit diese die Bürger dazu bewegen, auf ihr Auto zu verzichten, ist allerdings schlecht messbar.

Übergreifende Maßnahmen: In diesen Bereich fällt etwa das Klimaschutz-Prämienprogramm aus dem Jahr 2015/2016, als private Bemühungen in diesem Bereich mit Punkten und kleinen Preisen honoriert wurden. Als Motivationsschub quasi. In Zukunft will die Verwaltung der Gemeinde Ganderkesee den Fokus neben fachorientierten Informationsabenden erneut bei publikumsträchtigen öffentlichen Veranstaltungen Präsenz zeigen. So werde es auch weiterhin bei den jährlichen Events wie Frühlingsfest und Herbstmarkt sowie Gesundheits- und Seniorentag Kampagnen zum Thema Klimaschutz geben. Denn, so der Eindruck: Auch wenn die Gemeinde bestrebt ist, mit gutem Beispiel voranzugehen, so ist bei der Akzeptanz in weiten Teilen der Bevölkerung doch noch deutlich Luft nach oben.