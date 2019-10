Ganderkesee

Der Artikel wurde zur Merkliste hinzugefügt.

Die Merkliste finden Sie oben links auf der Seite.

Mit Handy in der Hand vom Zug erfasst - 43-Jähriger tot

Die Halbschranken waren an einem Bahnübergang in Ganderkesee geschlossen. Wie die Polizei vermutet, schaute ein 43-Jähriger am Montag gar nicht hin, als er die Gleise überquerte.