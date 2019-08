Erlebte die Deutsche Einheit als Abiturientin: Schulleiterin Katrin Wutschke. (MöLLERS)

Delmenhorst. Für das Max-Planck-Gymnasium beginnt in diesem Schuljahr ein neues Kapitel. Nachdem sich Schulleiterin Cordula Fitsch-Saucke nach 20 Jahre in den Ruhestand verabschiedet hat, nimmt nun ihre Nachfolgerin die Arbeit auf: Oberstudiendirektorin Katrin Wutschke, die zuvor sechs Jahre lang Schulleiterin des Neuen Gymnasiums Oldenburg war.

1971 im Erzgebirge geboren, studierte Wutschke in Chemnitz Germanistik und Romanistik für das Höhere Lehramt an Gymnasien. 1996 begann ihre Schullaufbahn in Sachsen, bis sie 2005 nach Niedersachsen übersiedelte. Hier war sie als Lehrerin am Gymnasium Großenkneten und in Oldenburg am Abendgymnasium und am Neuen Gymnasium tätig. Dazu kommen noch zwei Jahre an der Landesschulbehörde Osnabrück als schulfachliche Mitarbeiterin.

Aus familiären Gründen wechselte sie nun nach Delmenhorst. „Ich habe mich sehr willkommen gefühlt“, berichtet Wutschke über ihren Neuanfang am Max-Planck-Gymnasium, dem sie eine hohe Schulqualität bescheinigt. Es sei ihr eine Freude, die gute Arbeit, die ihre Vorgängerin geleistet habe, weiter fortzuführen. Wutschke hebt die Ausgewogenheit der Schule hinsichtlich des pädagogischen und inhaltlichen Profils hervor. Als Beispiele nennt sie die Teilnahme am nationalen Excellence-Schulnetzwerk MINT-EC und die Profilklassen des Max-Planck-Gymnasiums. Dass die Schüler ein Sprach- und Europaprofil mit Fremdsprachenangebot, internationalem Schüleraustausch und bilingualem Unterricht auswählen können, sei so im Schulprogramm verankert und finde ihre ausdrückliche Unterstützung.

Schule als Ankerpunkt

Besonderes Augenmerk legt Wutschke auf die Musikprofilklasse, die bereits vor 30 Jahren eingeführt wurde. „Deren Weihnachtskonzerte erfreuen sich ja großer Beliebtheit in Delmenhorst“, sagt die Schulleiterin. Schule sei ein wichtiger Ankerpunkt in der Gesellschaft, daher müsse sie auch außerhalb des Schulgebäudes in der Stadt sichtbar sein, findet sie. Auch als Schulleiterin ist Wutschke in den Klassenzimmern anzutreffen, sie unterrichtet das Fach Deutsch in einer fünften und einer neunten Klasse. Zwar habe sie als Schulleiterin viele administrative Aufgaben zu erledigen, dennoch sei sie „mit Herz und Seele Lehrerin“, wie sie betont. Ihr sei wichtig, stets direkten Kontakt zur Schülerschaft zu haben.

Daran, dass sie selber Germanistik studiert hat, habe ihre frühere Deutschlehrerin großen Anteil gehabt, erzählt die Oberstudiendirektorin, die ihr Abitur zur Wendezeit noch in der DDR ablegte. „Damals hatten wir richtig gute Lehrer in der Oberstufe“, erinnert sie sich an ihre Schulzeit in einer „Polytechnischen Oberschule“. Gleichzeitig bemängelt sie die Unfreiheit, die das DDR-Bildungssystem und die gesamte ostdeutsche Gesellschaft aus ihrer Sicht prägte: Man habe sich nicht die Literatur kaufen können, die man haben wollte, auch habe es keine Reisefreiheit gegeben.

Heute ist sie froh, dass es in ganz Deutschland ein gegliedertes Schulsystem gibt. „Kinder sind alle verschieden, daher ist es wichtig, dass es auch verschiedene Schulformen gibt“, sagt Wutschke.