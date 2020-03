Nach einer Unfallflucht konnte die Polizei den Fahrer des Autos dank eines Zeugen stellen. (Symbolfoto) (Björn Hake)

Durch einen lauten Knall ist am Montag eine Anwohnerin der Ludwig-Kaufmann-Straße aufgeschreckt worden. Als sie daraufhin gegen 12.45 Uhr aus dem Fenster sah, entdeckte sie laut Polizeiangaben einen schwarzen Mercedes auf dem Geh- und Radweg. Der Fahrer setzte in dem Moment den Wagen zurück und entfernte sich in Richtung Mühlenstraße. Daraufhin ging die Anwohnerin nach draußen und stellte fest, dass ihre Grundstücksmauer beschädigt worden ist. Offensichtlich war der Autofahrer von der Fahrbahn abgekommen und dagegen geprallt. Ein weiterer Zeuge kam auf sie zu und berichtete, dass er den Unfall beobachtet und sich das Kennzeichen gemerkt hatte. Die Anwohnerin verständigte die Polizei, die daraufhin den Verursacher an seiner Wohnanschrift antraf. Der Mercedes wies entsprechende Schäden auf, die sich auf rund 1500 Euro beziffern. Gegen den Mann wurde ein Verfahren eingeleitet.