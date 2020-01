Vor exakt einem Jahr hat der Lokalsender Radio 90.vier am Ganderkeseer Flugplatz seinen Sendebetrieb aufgenommen. (INGO MOELLERS)

Jürgen R. Grobbin: Wir können schon mal festhalten: Nach einem Jahr haben wir unseren Business-Plan erfüllt.

Nachdem wir 2014 zum ersten Mal ein Programm zum Stadtfest in Delmenhorst gemacht haben, hatten wir viereinhalb Jahre Vorbereitungszeit. Und da wir gemerkt haben, dass die Resonanz da war, haben wir uns rangesetzt. Das dauert einfach so lange. Wir mussten uns zum Beispiel um freie Frequenzen oder einen günstigen Standort für eine Sendeantenne kümmern. Auch die Moderatoren fallen in dieser Region nicht einfach vom Himmel. In München und Berlin bräuchte man nur mal einen Facebook-Aufruf zu starten, das funktioniert hier nicht. Und wir sind sehr froh, dass einige Werbekunden schon relativ schnell nach dem Sendestart von sich aus angerufen haben. Trotzdem gab es lange Zweifler, die gesagt haben, das wird sowieso nichts. Denen haben wir jetzt bewiesen, dass die Schritte, die wir gegangen sind, genau richtig waren.

Die UKW-Frequenz ist eine 1000-Watt-Frequenz. Die sendet von der südlichen Stadtgrenze Oldenburgs bis nach Syke. Mit dieser technischen Reichweite können wir etwa 350 000 Menschen erreichen. Mit der Aufschaltung auf DAB plus sind wir von der Nordsee bis nach Nienburg zu hören. Man muss natürlich ehrlich sagen: Den Nienburger interessiert nicht unbedingt, was in Delmenhorst oder Ganderkesee los ist. Für uns war wichtig, dass wir auf DAB plus aufschalten können, weil doch immer mehr Autoradios diesen Sendestandard empfangen können. Und gerade, wenn man auf die andere Weserseite fährt, ist die Reichweite dort einfach besser.

In die für uns und die anderen Sender maßgebliche Mediaanalyse kommt man eigentlich erst nach dem zweiten Jahr rein. Für uns sind zwei Zahlen interessant. Erstens, wie viele Leute anrufen, wenn wir ein Quiz machen. Da gibt es Zahlen zwischen 50 und 300 Anrufern. Aber noch viel wichtiger ist, dass die Werbekunden uns vertrauen, und dass viele Bestandskunden ihre Verträge nach einem Jahr verlängert haben.

Menschen hören Radio wegen der Musik. Das ist das wichtigste. Unser Musikchef Ralf Hohn hat 25 000 Musiktitel im Kopf. Der weiß, wie man Musik macht, der kennt das Business seit vielen Jahren. Und wir haben erkannt, dass diese Mischung passt. Aktuelle Titel, aber auch ein paar Oldies, die andere Sender vielleicht vernachlässigen. Aber die Hörer sagen auch, dass sie jetzt endlich auch beim Autofahren erfahren können, was in der Region los ist. Das sind nicht nur lokale Nachrichten, sondern auch Veranstaltungstipps. Und diese Hintergrundinformationen – egal, ob sie vom Kindergarten oder vom Oberbürgermeister kommen – geben allen Lokalsendern auf der Welt ihr Profil. Sonst könnte der Hörer ja überall hinschalten.

Wir hatten schon von Beginn an mehrere Studios, denn wir haben drei blinde Moderatoren, die von zu Hause aus arbeiten. Aber unsere Hauptstudios waren in Delmenhorst an der Annenheider Straße und am Flugplatz in Ganderkesee. Ganderkesee galt immer als das schöne Studio, in Delmenhorst war das zum Arbeiten. Das Problem mit dem schönen Studio war, dass wir dort viele Gesprächspartner hatten, die es nicht gewohnt waren, im Radio Interviews zu geben. Und wenn dann an der großen Scheibe ein Flugzeug vorbeigerollt ist, kam das zwar nicht aufs Mikrofon, aber die Leute waren schnell abgelenkt. So haben wir dann beschlossen, das Studio, das an der Landebahn lag, zu schließen und die Räume an den Flugplatzbetreiber zurückzugeben. Stattdessen werden wir ab Frühjahr auf der Seite, die der Landebahn abgewandt ist, ein kleineres Studio eröffnen.

Nein, das nicht. Aber wir haben vor, ein mobiles Studio in Betrieb zu nehmen, um den Kontakt mit den Hörern zu intensivieren. Wir haben schon einen Transporter, mit dem wir dann auf die Marktplätze fahren, um von dort live zu senden. Das machen wir natürlich in der wärmeren Jahreszeit, die Leute müssen auch draußen sein. Aber wir wollen uns auch weitere Hörer im Raum Harpstedt, Bassum, Syke und Weyhe erschließen, weil wir unter anderem in den „Fass-Gesprächen“ gemerkt haben, dass wir auch da gehört werden. Bremen lassen wir ganz bewusst außen vor. Das ist nicht unser Sendegebiet.

Wir wollen das mobile Studio realisieren, und wir suchen noch ein oder zwei Leute für die Redaktion. Damit ich vielleicht auch mal etwas kürzer treten kann. Aber die Personalsuche ist für uns ein großes Problem.

Natürlich muss ich mich als Geschäftsführender Gesellschafter mit einbringen, sei es, um bei den Bürgermeistern mein Gesicht zu zeigen, oder auch mit dem Sonntagmorgen-Talk „Das Leben ist kein Ponyhof“. Aber die Arbeit macht mir unheimlich viel Spaß, sonst würde ich auch nicht täglich zwölf bis 14 Stunden damit verbringen. Das reicht bis dahin, dass wir drei Geschäftsführer (Dirk Laue, Hans-Peter Meyer-Watermann, Anm. d. Red.) uns beim Notdienst abwechseln. Es kann ja immer mal passieren, dass etwas in der Sendetechnik hakt, dass zum Beispiel mal eine Sicherung rausfliegt. Wir haben dann zwar Alarmsysteme, aber irgendjemand muss die Sicherung eben wieder reindrücken, und zwar, bevor der vorgeschaltete Akku leer ist. Notfalls auch nachts um zwei.

Alle wissen zumindest, welche Knöpfe sie in diesem Fall drücken müssen. Und für den absoluten Notfall hängt dort auch die Telefonnummer desjenigen, der die Sendetechnik mal gebaut hat.

Zur Person

Jürgen R. Grobbin

ist Geschäftsführender Gesellschafter des lokalen Radiosenders 90.vier, der im Januar 2019 an den Start gegangen ist. Zudem förderte er mehrere Schlagersänger und gründete auch das Deutsche Musik Fernsehen.