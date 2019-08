Römische Marien-Vesper in protestantischer Kirche mit (von links) Claas Behrens Harders, Susanne Peuker, Margit Schultheiß, Ulrike Kraft, Claude Rosset, Martina Lange, Jörg Jacobi sowie Klaus Westermann. (Möllers)

Delmenhorst. Die diesjährigen Delmenhorster Sommerkonzerte in der Stadtkirche erinnern in ihrer vielfältigen musikalischen Ausstrahlung an die Zeiten des ehemaligen Stadtkirchenkantors Gerd Hofstadt, der die Sommerkonzerte 1977 begründete und mit ihnen hochengagiert beispielsweise die sogenannte Historische Aufführungspraxis dem Delmenhorster Publikum bekannt machte. Das ließ die Sommerkonzerte über Jahrzehnte für das Delmenhorster Musikleben wichtig werden. Jörg Jacobi, der neue Stadtkirchenkantor, tritt nun mit Macht in die Fußstapfen des verstorbenen Hofstadt, wie die am Mittwochabend zu Ende gegangenen diesjährigen Sommerkonzerte zeigten.

Allein schon das Zusammenhang stiftende Motto „Gott und die Welt“ ließ aufhorchen. Und die sieben Konzerte vermittelten sowohl die Geschlossenheit der programmatischen Idee als auch musikalische Vielfalt. Ihre Qualitäten sprachen sich schnell herum, und so konnte sich Jörg Jacobi nach jedem Konzert über guten Zuspruch freuen. Nicht ohne Stolz nannte er dem DELMENHORSTER KURIER in seinem Fazit nach dem letzten Konzert auch die Zahl von insgesamt 1000 Besuchern als äußeres Zeichen für den Erfolg der diesjährigen Sommerkonzerte. Jörg Jacobi kann diesen Erfolg nicht nur als „Macher“ verbuchen, sondern auch als aktiver Musiker. Als Organist, Cembalist, Harfenspieler, Sänger und als sachkundiger, charmanter Moderator war er bei allen sieben Konzerten aktiv dabei.

Das Abschlusskonzert stand unter der Überschrift „Festa alla Romana“ und führte auf der musikalischen Weltreise nach Rom. Musiziert wurde ein musikalisches Pasticcio, ein aus Musik verschiedener Komponisten zusammengesetztes Werk, in diesem Fall in der Form einer Vesper-Andacht der katholischen Kirche als Marien-Vesper. Am Vorabend zum Fest „Mariae Himmelfahrt“ wollte Jörg Jacobi das gleichzeitig auch als Gruß an die katholische Nachbargemeinde verstanden wissen.

Es sangen und spielten diese „römische Marien-Vesper in einer protestantischen Kirche“ das Calliope-Vokalensemble mit Ulrike Kraft (Sopran), Martina Lange (Alt), Claude Rosset (Tenor) und Jörg Jacobi (Bass) sowie ein Instrumentalensemble mit Margit Schultheiß (Barockharfe), Susanne Peuker (Theorbe), Claas Behrens Harders (Viola da Gamba) und Klaus Westermann (Orgel und Cembalo). Die Stadtkirche war übrigens, wie Jacobi berichtete, einst auch Maria gewidmet.

Die elf Komponisten, die der Programmzettel nannte, waren als Musiker des 17. Jahrhunderts an den römischen Kirchen tätig. Als Komponisten blieben sie so unbekannt, dass auch vielbändige Lexika sie heute nicht mehr als Lemma führen. Aber mit ihrer Musik hat es eine besondere Bewandnis. Sie bedienten sich in ihren Melodien nämlich auch der gerade aktuellen Lieder des Volkes, wie sie bei Festen gesungen wurden, auf den Straßen erklangen. Versehen mit neuen, geistlichen Texten wurden die populären Hits des 17. Jahrhunderts zu einer sinnenfreudigen geistlichen Musik, die „die Füße kaum stillhalten lässt“, wie es das Programmheft formulierte. Die Übernahme von Volksmelodien in komponierte Musik hat übrigens eine lange Geschichte. So wurde etwa die Melodie, die ein „Sig. Sivestre Durante“ in seinem „Salve, Mater Salvatoris“ so kunstvoll verwandte, später auch von Friedrich Smetana in seiner Sinfonischen Dichtung „Die Moldau“ verwandt.

Es war, als strahlte die Leichtheit der Volksmelodien auf die Kompositionen der Psalmen, Hymnen und Concerti aus und gäbe ihnen auch im kunstvollen kontrapunktischen Satz oder im eleganten Konzertieren eine ähnliche Leichtheit. Diese beschwingte Leichtheit des Ausdrucks war indes auch der Leichtheit des Singens und Spielens der Interpreten geschuldet. Das Vokalensemble gefiel mit schlanken, beweglichen Barockstimmen und feinster, klangsinnlicher Dynamik, die auch tänzerische Akzente zu setzen wussten. Die Instrumentalisten nahmen sich klanglich zurück in eine Begleitfunktion, wenn sie nicht konzertierten mit den Vokalisten oder gelegentlich eine führende Stimme heraushoben. Die Laute hatte mit Giovanni Girolamo Kapsberger (der einzige namhafte unter den Komponisten des Programms) in der „Sonata: Capona & Canario“ ein aussagekräftiges Solo, die Harfe konnte sich mit einem unterhaltsamen „Ricercare del Nono Tono“ von Giovanni de Macque solistisch präsentieren.

Die Sommerkonzerte 2020 bewegt Jörg Jacobi bereits jetzt in seinem Herzen. Sie werden wegen des Kirchenumbaus auch in der Markhalle stattfinden. Auch die Turbinenhalle auf der Nordwolle böte sich da an.