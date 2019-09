Die Polizei kontrollierte ein auffälliges Fahrzeug. (Symbolbild) (Björn Hake)

Delmenhorst. Da der Wagen Schlangenlinien fuhr, fiel er der Autobahnpolizei am Freitagabend gegen 21.30 Uhr auf. Sie verfolgte ihn von der Autobahn 28 in Delmenhorst auf die B 75 in Richtung Bremen und hielt ihn dann an. Das mit der unsicheren Fahrweise klärte sich bei der Kontrolle schnell auf: Der 40-jährige Fahrer aus Bremen hatte Drogen genommen. Also wurde eine Blutprobe angeordnet, der Führerschein sichergestellt und ein Strafverfahren eingeleitet. Doch damit nicht genug: In dem Wagen fanden die Beamten Taschen mit sehr vielen Zigarettenschachteln unterschiedlicher Marken. Da der Bremer die Herkunft nicht nachweisen konnte und es sich vermutlich um Diebesgut handelte, wurden die Zigaretten sichergestellt. Bei der Kontrolle der weiteren Insassen wies sich ein 43-jähriger Mitfahrer mit einem ukrainischen Führerschein aus. Da die Polizisten den Verdacht hatten, dass es sich um eine Fälschung handelt, wurde der Führerschein zu Prüfungszwecken sichergestellt.