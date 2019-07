Erfolgreich waren die Wildeshauser Gymnasiasten beim diesjährigen Solar-Cup in Bremen, bei dem sie sich für da Bundesfinale qualifizierte. sdr (Ulli Seeger/Gymnasium Wildeshausen)

Der Klimawandel ist in aller Munde. Kinder und Jugendliche fordern im Einklang mit Wissenschaftlern einen Wandel in der Klimapolitik. Dass sich die Schüler dabei nicht nur theoretisch mit dem Thema auseinandersetzen, zeigt der Erfolg Wildeshauser Gymnasiasten beim diesjährigen Bremer Solar-Cup, der im Rahmen des „Open Campus“ an der Bremer Universität stattfand.

In der Ultraleichtklasse A starteten die Jahrgänge fünf bis acht. Und die Wildeshauser belegten dort die Plätze eins bis drei. Auch in der Kreativklasse waren die Wildeshauser mit dem ersten Platz sehr erfolgreich. Seit dem Frühjahr hatten die jungen Tüftler intensiv an ihren Fahrzeugen gearbeitet. Betreut und begleitet wurden sie dabei von Ulli Seeger, Fachobmann Physik am Gymnasium.

An der Solar-AG des Gymnasiums beteiligen sich derzeit 18 Schüler. „Die ersten Veranstaltungen, an denen wir teilgenommen haben, hatten einen hohen Lerneffekt: Entweder das Fahrzeug fährt oder fährt nicht“, erinnert sich Seeger an die Anfänge. Inzwischen haben sich die jungen Tüftler aber zu richtigen Profis entwickelt. Davon zeugen auch die jetzigen Erfolge und die Platzierungen aus den Vorjahren.

Maria Thanh Mai Pham (Klasse 8a) zum Beispiel belegte den ersten Platz in der Kreativklasse und konnte sich damit nach 2018 erneut für das Bundesfinale am 7. September in Bremen qualifizieren. Im Gegensatz zu den Standardsolarmobilen haben die jungen Entwickler in der Kreativklasse mehr Freiheiten. „Es gibt eine offene Bauweise mit einer Größenvorgabe und der Motor darf keine zu große Leistung haben. Und das Fahrzeug soll schön aussehen und sich an einem vorgegebenen Motto orientieren. In diesem Jahr war die Mondlandung das Thema, passend zum 50. Jahrestag dieses denkwürdigen Ereignisses.

Mit wenig Kosten zum Sieg

Bei den regulären Solarfahrzeugen sind die Fahrzeuggröße, die Größe der Solarzellen und die Motorenleistung reglementiert. „Damit gibt es eine größere Chancengleichheit“, sagt Seeger. Zu Beginn des Wettbewerbs waren einige Teams mit hochtechnisierten Solarmobilen angetreten, mit Modulen und Motoren aus der Industrie. „Da waren Fahrzeuge dabei, die über 300 Euro kosteten. Unsere Fahrzeuge haben zwischen 15 und 20 Euro gekostet.“

Doch auch mit diesem Budget sind die Teams des Gymnasiums ausgesprochen erfolgreich. In der Ultraleichtklasse A (5. bis 8. Jahrgang) heimste das Gymnasium die ersten drei Plätze ein. Das Fahrzeug von Nick Wohlgethan, Laurenz Haupt und Jaden Henkel (alle 6d) setzte sich als Sieger vor dem Solarmobil von Noah Harnisch, Louis Mücke und Thomas Mackert (alle Klasse 6b) durch. Leandro Büttcher, Elias Nachtigal und Theo Petermann blieb nach zwei Erfolgen 2017 und 2018 nur der undankbare dritte Platz.

Beim Wettbewerb müssen die Fahrzeuge eine gewisse Strecke fahren und dann mittels Federmechanismus an einer Wand wenden. Auch wurden Zeitlupenaufnahmen von den Fahrten und vom Federanschlag an der Wand gemacht. Ihre Energie beziehen die Solarzellen aus dem Licht von Baustrahlern.

„Die Jungen und Mädchen haben wochenlang getüftelt, dass die Fahrzeuge exakt geradeaus fahren. Sie haben auch Fähnchen montiert, damit sie die Geschwindigkeiten mittels Lichtschranke messen können“, berichtet Seeger. Der Fachlehrer bescheinigt seinen Schülerinnen und Schülern eine hohe Motivation. „Die ist auch notwendig, um bei einem solchen Wettbewerb erfolgreich zu sein.“

Im Moment sind die jungen Solarforscher und Entwickler in den Sommerferien. „Wir haben aber nach dem Wettbewerb schon an den Fahrzeugen weitergearbeitet und Feinheiten verbessert“, verrät Ulli Seeger. Denn die Zeit zwischen Ferienende und Bundesfinale ist ausgesprochen eng bemessen. Größe Veränderungen an den Solarfahrzeuge wird es aber nicht geben. „Es geht vor allem um Detailverbesserungen. Schließlich wollen wir die gut funktionierenden Module nicht unnötigerweise verschlechtern.“

Denn beim Finale des Solar-Cups müssen sich die Wildeshauser Gymnasiasten mit den Besten aus den übrigen 15 Bundesländern messen. Aber auch bei diesem Wettbewerb zählt der olympische Gedanke „Dabei sein ist alles. Und die Qualifizierung für das Bundesfinale ist sowieso schon eine herausragende Leistung.