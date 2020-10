Die Polizei lieferte sich am Wochenende eine Verfolgungsfahrt mit einem 30-Jährigen (Symbolbild). (Björn Hake)

Delmenhorst. Eine Verfolgungsjagd hat sich ein 30-jähriger Autofahrer am Sonnabend gegen 3 Uhr mit der Polizei geliefert. Mit seinem Wagen war er viel zu schnell auf der Bremer Heerstraße in Richtung Großer Tannenweg unterwegs. Als er auf einen Streifenwagen aufmerksam wurde, erhöhte er seine Geschwindigkeit auf bis zu 170 Kilometer pro Stunde und versuchte zu fliehen. Nach einer Verfolgungsfahrt über den Heidkruger Weg, Kreuzweg und Dreilinienweg schaltete er das Licht seines Wagens aus und raste so weiter. Auf der Straße Schwalbenflucht stellte die Polizei den Mann. Er hat keinen Führerschein. Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizei unter 0 42 21 / 1 55 90 zu melden.