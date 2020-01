Schon vor einem Vierteljahrhundert war die Fußgängerzone in der Stadt relativ schwach gegen den großflächigen Handel vor allem im Süden Delmenhorsts aufgestellt, konstatierte seinerzeit eine Untersuchung. (Ingo Möllers)

Delmenhorster Gymnasiasten gehen auf die Straße. Initiiert von Schülern des Gymnasiums an der Willmsstraße, versammelten sich – teils mit Trillerpfeifen und Transparenten ausgerüstet – rund 1000 Schüler des Willms, des Gymnasiums an der Max-Planck-Straße (wie es damals noch hieß), des Wirtschaftsgymnasiums und der Berufsbildenden Schulen II auf dem Rathausplatz, um gegen eine Änderung der Abiturprüfung sowie Sparmaßnahmen im Bildungsbereich zu protestieren. Anschließend zogen sie durch die Innenstadt, dabei staute sich kurzfristig der Verkehr auf der Friedrich-Ebert-Allee. Auch Lehrer waren unter den Demonstranten. Der Unmut der Protestierenden richtet sich zum einen gegen die von den Kultusministern der Länder gewünschte einheitliche Abiturprüfung, wonach nur noch die Grundfächer Deutsch, Mathematik sowie eine Fremdsprache geprüft werden sollen, und zum anderen gegen die niedersächsische Landesregierung. Sie will im Zuge von Sparmaßnahmen neue Lehrerstellen streichen, die Lehrmittelfreiheit um rund zehn Millionen Mark kürzen und die Klassen- und Kursstärken erhöhen. Pro 120 Schüler sollen nur noch vier statt bisher fünf Klassen eingerichtet werden. Mathias Gerth, Schulsprecher des Willms, ergriff auf dem Rathausplatz als Erster das Mikrofon und prangerte die einheitliche Abiturprüfung und die Sparmaßnahmen der Landesregierung an. Für die zahlreichen Pädagogen unter den mittäglichen Demonstranten sprach Lutz Roth vom Willmsgymnasium: Die Lehrerschaft seines Gymnasiums unterstütze voll die Aktionen, denn „die Einsparungen und die Oberstufenreform führen zu einer dramatischen Verschlechterung an den Schulen“. (18. Januar 1995)



In der Delmenhorster Innenstadt mangelt es an Fachgeschäften. Vor allem edlere Bekleidungs- und Schuhgeschäfte fehlen. Aber auch das Elektroangebot lässt zu wünschen übrig. Das geht aus einem Gutachten der Gesellschaft für Wettbewerbsforschung hervor. Demnach hat die City als Einzelhandelsstandort eine relativ geringe Bedeutung, ihr Anteil an der Verkaufsfläche beträgt, bezogen auf ganz Delmenhorst, gut 30 Prozent. Der Schwerpunkt des Einzelhandels liegt dagegen im Süden der Stadt. Neben der Innenstadt weise die Delmenhorster Einzelhandelsstruktur auch Schwächen im nördlichen Stadtgebiet auf. Die Menschen aus dem Norden der Stadt würden gezwungen, als „Kofferraum-Kunden“ zu den südlich gelegenen Märkten zu fahren oder in Bremen oder Oldenburg einzukaufen. Den Umsatz des gesamten Delmenhorster Einzelhandels schätzen die Forscher auf 911 Millionen Mark. Davon gehen rund 41 Prozent auf den sogenannten periodischen Bedarf wie Nahrungs- und Genussmittel, Tabakwaren, Putz- und Körperpflegemittel, Zeitungen, Zeitschriften und Blumen. 30,6 Prozent des Umsatzes entfallen auf die Innenstadt, 60,4 Prozent auf den Stadtsüden und 8,9 Prozent auf den Norden Delmenhorsts. (18. Januar 1995)



Das Geschäft mit Immobilien boomt in Delmenhorst. 1994 wurden bei Verkäufen von Grundstücken, Häusern und Eigentumswohnungen rund 285,2 Millionen Mark umgesetzt und damit etwa 21 Millionen Mark oder acht Prozent mehr als im Jahr davor. Dabei hielt der seit Beginn der Neunzigerjahre anhaltende Trend zu Eigentumswohnungen an. Auf diesem Sektor wurde sogar der größte Umsatz erzielt. (21. Januar 1995)



Wer weiter in Nachrichten und Geschichten vergangener Zeiten stöbern möchte, hat dazu in unserem digitalen Archiv die Möglichkeit. Es ist online auf der Seite www.weser-kurier.de/plus/archiv einsehbar.