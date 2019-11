Nach dem Starkregen am 28. August haben die Fraktionen von SPD und Grünen die Gemeinde aufgefordert, ihr Niederschlagskonzept vorzustellen. Die Verwaltung hält es allerdings für unmöglich, die Kanäle so auszulegen, dass sie künftig jedem Regen gewachsen wären. (dpa)

Ganderkesee. Die Reaktion aus der Politik kam prompt: Nachdem es am späten Nachmittag des 28. August wieder einmal so stark geregnet hatte, dass einige Straßen in der Gemeinde Ganderkesee unter Wasser standen, formulierten sowohl die Fraktionen von SPD als auch der Grünen Anträge mit der Nachfrage, wie es denn um das Regenwassermanagement in der Gemeinde bestellt ist. An diesem Mittwoch, 6. November, kommt das Thema nun im Ausschuss für Landwirtschaft, Umwelt und Klimaschutz (Beginn: 18 Uhr im Rathaus) auf den Tisch.

Es seien regelmäßig nicht etwa Neubaugebiete, in denen der Starkregen zu Problemen führe, sondern Gebiete mit älterer Bebauung und älteren Entwässerungssystemen, teilt die Verwaltung in ihrer Sitzungsvorlage mit: „Zunehmende Versiegelung von Freiflächen auf den privaten Grundstücken, eigenmächtiges Verfüllen von Straßengräben oder die unterlassene Unterhaltung kleinerer Wasserzüge führen dort immer wieder auch zu Entwässerungsproblemen“, heißt es. Seit Jahren würden sich die Gemeinde und der Landkreis Oldenburg (als Untere Wasserbehörde) darum bemühen, bei Grundstückseigentümern sowie bei Anliegern von Straßen und Gewässern mehr Verständnis für naturnahe Elemente der Oberflächenentwässerung zu wecken.

In der Gemeinde Ganderkesee gibt es nach Mitteilung der Verwaltung für die Ortsteile Ganderkesee, Bookholzberg, Stenum, Schierbrok, Rethorn, Heide, Elmeloh und Hoykenkamp insgesamt vier ortsübergreifende Generalentwässerungspläne, die aus den Jahren 1993, 1995, 2001 und 2007 stammen. Generelles Ziel der Oberflächenentwässerung sei aber bereits seit mehreren Jahrzehnten nicht etwa die möglichst rasche Ableitung des Wassers, sondern Versickerung, Regenwasserrückhaltung sowie die Drosselung des Abflusses aus den bebauten Gebieten. „Dies hat dazu geführt, dass inzwischen eine Vielzahl von Baugebieten in der Gemeinde mit Regenrückhaltebecken ausgestattet ist“, beschreibt die Verwaltung die Situation. Außerdem werde überall da, wo es die örtlichen Boden- und Grundstücksverhältnisse gestatten, das Regenwasser dort zur Versickerung gebracht, wo es anfalle.

Nur wenn dies nicht möglich sei, käme auch eine Ableitung in Betracht. Neue Ansätze des Regenwassermanagements würden hingegen immer mehr in Richtung multifunktionaler Flächen gehen, die sowohl für die Wasserwirtschaft als etwa auch als Grünfläche genutzt werden könnten. „Es gibt in der Gemeinde allerdings auch Bereiche, die schon vor langer Zeit erschlossen und bebaut wurden, und bei deren Planung auf die Oberflächenentwässerung zumindest aus heutiger Sicht nicht genügend geachtet worden ist“, gesteht die Verwaltung. Dies gelte insbesondere für den dicht bebauten Ortskern, für einige ältere Siedlungsbereiche, aber auch für einige ältere Gewerbestandorte. An diesen Stellen gebe es Bemühungen, die Leistungsfühigkeit der Entwässerungsanlagen nachzubessern.

Die Anlagen baulich so auszulegen, dass sie zukünftig jedem starken Regen gewachsen sind, hält die Verwaltung jedoch für schlichtweg unmöglich. In diesem Zusammenhang verweist sie auf eine Zielrichtung im angepassten Umgang mit Starkregenereignissen, die auf die Gefahren- und Risikoabschätzung bei möglichen Überflutungen abzielt. Hierbei würden insbesondere topographische Tiefpunkte, aber auch sensible Bereiche wie Krankenhäuser oder Unterführungen in Augenschein genommen. Der Rückstau allein sei noch keine nachteilige Auswirkung einer Überflutung. Dazu bedürfe es auch einer hohen Eintrittswahrscheinlichkeit und eines entsprechenden Schadenspotenzials. Für eine solche Problemlage gelte es dann, maßgeschneiderte Lösungen zu finden.

Die Experten im Rathaus erwarten, dass der Klimawandel dazu führen werde, dass die vorhandenen Entwässerungssysteme auch zukünftig immer häufiger über die Grenze ihrer Leistungsfähigkeit hinaus belastet werden und dass es bei Starkregen zu punktuellen Überflutungen im Gemeindegebiet kommen werde. „Eine Strategie der Klimaanpassung bedeutet, sich auf solche Überflutungen einzustellen und Vorkehrungen dafür zu treffen, eintretende Schäden möglichst gering zu halten“, argumentiert die Gemeinde. Dies sei aber nicht nur Aufgabe der öffentlichen Verwaltung, sondern eines jeden Grundstückseigentümers.