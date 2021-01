Ralf Wessel freut sich über das neue Erscheinungsbild, mit dem der Bauverein als "Wir Zuhausemacher" an die Öffentlichkeit tritt. (INGO MÖLLERS)

Aus der Bauverein Delmenhorst eG wird „Wir Zuhausemacher“ und aus dem Tochterunternehmen BBV Bau-, Betreuungs- und Verwaltungsgesellschaft „Bauverein Delmenhorst“ mbH wird „Wir Immobilienmacher“. Die Firma, also der Name des Unternehmens, Bauverein Delmenhorst eG bleibt – quasi als Zweitname – erhalten. Und das Tochterunternehmen trägt jetzt den vereinfachten Mittelnamen Bauverein Immobilienmanagement. „Ich habe zwei Tage gebraucht, um den Namen des Tochterunternehmens auswendig zu lernen, als ich vor fünf Jahren beim Bauverein anfing“, scherzt der hauptamtliche Vorstand Reiner Fulst.

Fokus auf Mitglieder

Aber wieso dieses „Wir“? „Es geht uns im Bauverein immer um die Mitglieder. Sie stehen an erster Stelle und dann kommt lange Zeit nichts“, beteuert er und zählt ein paar Beispiele auf, um zu verdeutlichen, dass das „Wir“ in der Umfirmierung kein Lippenbekenntnis ist: „Wenn unsere Mitglieder ihre Miete nicht bezahlen können, fragen wir zunächst einmal, was los ist. Und wenn sie ernsthafte Probleme haben, überlegen wir gemeinsam, was wir machen können, empfehlen ihnen beispielsweise zur Schuldnerberatung zu gehen. Wir beraten sie aber auch bei ganz anderen Dingen. Wenn sie zum Beispiel Hilfe brauchen, um einen Antrag auszufüllen. Wir haben einen Mietertreff, in dem unsere Mieter gemeinsam klönen, Ausflüge unternehmen oder Sport treiben können.“

Aber nicht nur das „Wir“ wird – im wahrsten Sinne des Wortes – groß geschrieben. Die Textmarken haben sich deutlich verändert. Die Bildmarke (der Burgturm aus dem Delmenhorster Wappen beziehungsweise ein stilisiertes Dach) entfällt ganz, und der blaugraue Schriftzug wich bei „Wir Zuhausemacher“ einem sanften Grün, was lebendig, harmonisch und freundlich wirken soll. Die Textmarke von „Wir Immobilienmacher“ ist hellorangefarben. Das soll Freundlichkeit, Aktivität und Kommunikativität ausstrahlen. Das „Wir“ sieht jeweils aus, als ob es jemand mit einem Pinsel geschrieben hätte und bei dem „r“ geht schon ein kleines bisschen die Farbe aus. Für dieses Unperfekte hat sich das Wildeshauser Grafikbüro Team-Iken ganz bewusst entschieden, weil es Persönlichkeit und Menschlichkeit vermittelt. Gleichzeitig drückt die starke Typografie der restlichen Textmarke aus, dass das Unternehmen markig, bestimmt und kraftvoll ist.

„Das Wildeshauser Grafikbüro gehörte zu den fünf Agenturen, die der Bauverein damit beauftragt hat, das Erscheinungsbild zu erneuern und damit unter anderem auszudrücken, dass der Bauverein sich neu aufstellen will und zeitgemäßes Wohnen ermöglichen möchte, kurz: eine zukunftsgewandte Strategie verfolgen will“, erklärt der Vorsitzende des Aufsichtsrats Ralf Wessel.

Es gilt nicht nur, die Visitenkarten und das Briefpapier neu zu bedrucken. Auch auf jedem Bauschild, den Dienstwagen, auf der Bürobeschilderung, diversen Hinweisschildern und auf Werbegeschenken soll das neue Erscheinungsbild prangen. Die Schilder mit den Hausnummern und die Lampenschirme an den Außenwänden der Häuser sollen ebenfalls das zarte Grün bekommen – die Häuser selbst behalten allerdings ihre Farbe. Doch nicht nur die Optik, auch den Lesestoff sollen die Mitarbeiter des Grafikbüros übernehmen. Sie sorgen in der Mitgliederzeitschrift und im Geschäftsbericht für eine einheitliche Markensprache, und auch die Markenstory, also die Zusammenfassung dessen, was ein Unternehmen ausmacht, hat das Grafikbüro neu verfasst.

Und: Ebenfalls zur Marketingstrategie Zukunft gehört natürlich, in den Nachwuchs zu investieren. So sucht „Wir Zuhausemacher“ für Sommer einen jungen Menschen, der sich zum Immobilienkaufmann beziehungsweise zur Immobilienkauffrau ausbilden lassen will. „Bis jetzt haben wir alle Auszubildenden der vergangenen Jahre übernommen“, versichert Fulst.