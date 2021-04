Symbolbild (Björn Hake)

Betrunken hat sich ein 57-jähriger Mann am Donnerstag hinter das Steuer seines Autos gesetzt und wurde von der Polizei erwischt. Gegen 17.50 Uhr kontrollierten Beamte an der Neerstedter Straße in Dötlingen das Auto des 57-Jährigen aus der Gemeinde Hatten. Laut Einsatzbericht war er Zeugen aufgrund seiner Fahrweise zuvor aufgefallen, sodass sie die Polizei informierten. Während der Kontrolle stellten die Beamten fest, dass der 57-Jährige deutlich unter Alkoholeinfluss stand. Ein Atemalkoholtest ergab einen Wert von 2,07 Promille. Ein Arzt entnahm ihm eine Blutprobe. Die Beamten beschlagnahmten seinen Führerschein. Gegen den Mann aus Hatten wurde ein Strafverfahren eingeleitet