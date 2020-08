Eine erheblich alkoholisierte Autofahrerin ist der Polizei am Donnerstagnachmittag aufgefallen, weil sie die Annenheider Straße in äußerst unsicherer Fahrweise befuhr. Wie die Polizei mitteilt, hatte eine Zeugin gegen 18 Uhr die 64-jährige Frau aus dem Landkreis Wesermarsch beobachtet, als sie in der Liebigstraße in ein Fahrzeug stieg und schon beim Anfahren einen Zaun touchierte. Nach der Kollision entfernte sich die Frau in Richtung Annenheider Straße, wo die Zeugin den Wagen aus den Augen verlor.

Kurze Zeit später meldete ein weiterer Zeuge bei der Polizei den auffällig fahrenden Wagen. So wurde die Annenheider Straße in derartigen Schlangenlinien befahren, dass es bereits zu mehreren Zusammenstößen mit der Bordsteinkante gekommen war. Der Zeuge folgte dem Auto bis zum einem Supermarkt, wo er auch die Fahrerin beschreiben konnte. Beim Eintreffen der Polizei befand sich die 64-Jährige auf der Rücksitzbank und gab an, das Fahrzeug nicht bewegt zu haben. Dabei machte sie einen stark alkoholisierten Eindruck. Ein Test ergab einen Wert von 2,05 Promille. Die Beamten leiteten ein Strafverfahren ein und beschlagnahmten den Führerschein.