In der vergangenen Woche waren die Posts des Mannes bei der Verwaltung in Wildeshausen bekannt geworden. (Dominic Lipinski / dpa)

Brisante Funde auf Facebook in der vergangenen Woche: Ein Mitarbeiter der Stadt Wildeshausen hatte auf seinem Facebook-Account Posts mit rechten Inhalten verlinkt. Die Inhalte wurden nicht von ihm selbst erstellt. Vielmehr teilte er entsprechende Einträge von anderen Facebookseiten. So hatte er unter anderem einen Post aus der Reichsbürgerszene veröffentlicht. Darin wurde behauptet, die BRD sei nicht Deutschland, sondern ein Verwaltungskonstrukt der Alliierten. Das Grundgesetz sei keine Verfassung, und die Bundesflagge sei die Flagge der Besatzer.

„Wacht auf und meldet euch in der Heimat zurück. Das ist unsere Fahne – Schwarz-Weiß-Rot“, stand dort zu lesen. Wer sich auf das Grundgesetz berufe und mit der Fahne Schwarz-Rot-Gold zu Demonstrationen gehe, der möchte, dass alles so bleibt wie es ist, stand in dem Eintrag zu lesen. Bemerkenswert war dieser Post insofern, als dass der Facebooknutzer den Staat infrage stellt, der sein Gehalt zahlt.

In einem anderen Post wurde auf ein Youtube-Video mit dem Titel „Die SA – Auf auf zum Kampf“ verlinkt. Das Video selbst wurde von Youtube aufgrund von Hassinhalten gesperrt. Auch der entsprechende Facebook-Post auf der Seite des Mitarbeiters wurde inzwischen gelöscht.

Auch einige andere Inhalte mit rechten Tendenzen sind inzwischen auf der Facebookseite des Mitarbeiters nicht mehr zu finden. Zuvor waren auch Artikel und Videos des Influencers Tim Heilig zu sehen. Heilig, der 2015 im „Big Brother Haus“ auftrat, hatte in einem seiner Youtube-Videos behauptet, es habe 2017 insgesamt 95.000 Straftaten durch Geflüchtete und nur 1000 Straftaten durch Nazis gegeben. Beide Zahlen erwiesen sich als falsch, wie der entsprechende Bericht des Bundesamtes für Verfassungsschutz belegt. Denn es gab 2017 insgesamt 19.457 rechtsextremistisch motivierte Delikte. Bei den Taten durch Geflüchtete wurden nicht die Gewaltdelikte, sondern die Gesamtzahl der Opfer von Straftaten, bei denen mindestens ein Zuwanderer tatverdächtig war, aufgeführt.

Der Grund dafür, dass die entsprechenden Facebook-Postings inzwischen gelöscht sind dürften Gespräche der Verwaltungsspitze mit dem Mitarbeiter sein. „Wir haben ernste Worte mit dem betreffenden Mitarbeiter geführt“, bestätigte Hans Ufferfilge, Pressesprecher der Stadt Wildeshausen auf Nachfrage unserer Zeitung. Das Thema und die Personalie würden intern weiter behandelt. Zum Schutz des Mitarbeiters gab Ufferfilge keine weiteren Auskünfte.

Allerdings sei dies der erste Fall dieser Art innerhalb der Wildeshauser Stadtverwaltung. „So etwas haben wir bislang noch nicht erlebt.“ Die Verwaltung schaue deshalb genau hin und führe die Gespräche, die notwendig sind, sagte Ufferfilge, gerade vor dem Hintergrund der Diskussion über rechte Netzwerke bei Polizei, Bundeswehr und Justiz.