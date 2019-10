In einem Betrieb muss der Tod eines Mitarbeiters untersucht werden. (Symbolfoto) (Björn Hake)

Hude. Zu einem tödlich verlaufenen Arbeitsunfall ist es am Freitag in Hude gekommen. Das teilte die Polizei am Wochenende mit. Demnach wurde in den Abendstunden ein 64-jähriger Mitarbeiter im Werkstattraum einer Kunststoffverarbeitungsfirma tot aufgefunden. Aus bislang ungeklärter Ursache wurde er durch in Bewegung geratene Lasten gegen ein Lagerregal gedrückt. Hierbei wurde er tödlich verletzt. Er verstarb noch vor Ort.