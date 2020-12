Ingo Hermes und seine MIT-Vorstandskollegen fragen sich: Warum werden in Wildeshausen Projekte, wie die neue Kita Weizenstraße, immer so viel teurer als ursprünglich geplant? (Foto: Ernst)

Deutliche Kostensteigerungen beim Bau des neuen Kindergartens an der Weizenstraße. Die Widukindhalle, die künftig nicht mehr für Veranstaltungen genutzt werden kann. Und ein Urgeschichtliches Zentrum, das schon vor Baubeginn deutlich teurer wird. Die Meldungen aus dem Wildeshauser Stadthaus sind in letzter Zeit nicht gerade positiv. Auch die MIT Wildeshausen, die Mittelstandsvereinigung der Kreisstadt, sieht diese Entwicklungen mit Sorge. In einem offenen Brief an Bürgermeister Jens Kuraschinski bringt Ingo Hermes, Vorsitzender der MIT, diese zum Ausdruck. „Die Wildeshauser Wirtschaft macht sich Sorgen um den wirtschaftlichen Verlauf der städtischen Projekte“, schreibt Hermes.

Die Kosten für den Neubau des Kindergartens seien von zwei auf drei Millionen angewachsen. Die neu installierte Ampelanlage am Westring habe mit 450 000 Euro zu Buche geschlagen, kalkuliert waren 150 000 Euro. „Ähnliche Zahlen gibt es bei der Sanierung einer Schule“, schreibt er. Es sei unverständlich, warum die Sanierung dieser Schule exorbitant teuer wird, obwohl die Immobilie derzeit vom Landkreis Oldenburg noch als Schule genutzt wird. „Und warum steht zeitgleich eine modern ausgestattete Schule am Spascher Sand leer?", fragt Hermes sich.

Ingo Hermes, selbst erfolgreicher Mittelständler, weiß aus eigener Erfahrung, dass Lohnsteigerungen und eine erhöhte Nachfrage im Baugewerbe die Preise in die Höhe treiben: „Aber in den vergangenen vier Jahren lag die Preissteigerung nach Angaben des Statistischen Bundesamts im Baugewerbe bei rund 17 bis 20 Prozent. Das deckt sich auch mit den Erfahrungen unserer Mitgliedsbetriebe. Preissteigerungen von 50 bis 100 Prozent sind damit aber nicht zu rechtfertigen.“ Nicht nur die Mittelständler, auch die Wildeshauser Bürgerinnen und Bürger sollten zu Recht hinterfragen, woher diese exorbitanten Steigerungen rühren.

Kritisch sieht Hermes, dass aufgrund der Haushaltslage der Stadt auch an anderen Stellen gespart wird: „Die dringende Sanierung des Freibads wird auf unbestimmte Zeit verschoben. Die Widukind-Mehrzweckhalle wird nicht mehr veranstaltungstauglich gemacht. Aus unserer Sicht ein Fehler.“ Dass die Diskussion um das Industriegebiet Wildeshausen-West noch immer nicht zu einem Ergebnis geführt habe, kritisiert die MIT Wildeshausen ebenfalls.

Wichtige Projekte würden nicht angeschoben, weil durch die Corona-Krise nicht genügend Gewerbesteuern eingenommen werden. „Daran müssen wir uns vermutlich gewöhnen, wenn in den kommenden Jahren immer mehr große Gewerbesteuerzahler Wildeshausen aufgrund fehlender Expansionsmöglichkeiten den Rücken kehren. Kandidaten für diesen Wegzug haben wir genügend und oft genannt“, merkt Hermes an.

Einige Unternehmen hätten Wildeshausen bereits verlassen, andere hätten ihre Entscheidung schon getroffen und müssten sie nur noch umsetzen. Weitere Firmen wollen sich mittelfristig verändern, ob innerhalb oder außerhalb von Wildeshausen. „Wir haben immer ausdrücklich gewarnt: Die Folge wird eine Abwärtsspirale sein, bei der wir den sprichwörtlichen Gürtel noch enger schnallen müssen, Wildeshausen unattraktiver wird und langfristig noch mehr Firmen abwandern“, fürchtet der MIT-Vorstand. Ingo Hermes fordert deshalb konstruktive Lösungen von Rat und Verwaltung.

„Können Kindergärten nicht, wie auch andernorts, von privaten Investoren gebaut und angemietet werden?“, fragt er im Gespräch mit dem DELMENHORSTER KURIER. Im Landkreis Diepholz zum Beispiel habe ein Investor einen dreigliedrigen Kindergarten für deutlich unter zwei Millionen Euro errichtet. Und Hermes betreibt Ursachenforschung: „Liegen die Kostenexplosionen der Projekte in einer Überlastung der Verwaltung, die ihrer planerischen Aufgabe nicht nachkommt oder nachkommen kann? Ist an entscheidenden Positionen eine personelle Verstärkung unterm Strich wirtschaftlich? Sprich: Wenn die zusätzlichen Lohnkosten von den eingesparten Kosten vielfach wieder reingeholt werden.“ All diese Fragen möchten Ingo Hermes und der Vorstand der MIT Wildeshausen im direkten Gespräch mit Bürgermeister Jens Kuraschinski erörtern.

Und dieser ist dazu offenbar auch bereit. Die im Brief angesprochenen Sorgen um diverse Kostensteigerungen bei Bauprojekten sind für Bürgermeister Jens Kuraschinski durchaus nachvollziehbar. In einer Antwort auf den offenen Brief der Mittelstandsvereinigung lässt er wissen, dass er diese uneingeschränkt teilt: „Stadtverwaltung und Rat beobachten hier ebenso mit Sorge die Entwicklung, die uns immer wieder veranlasst, neu zu denken oder umzudisponieren.“

Auch dem Bürgermeister stellen sich eine Reihe von Fragen, wie etwa: Worin liegen die Ursachen für die Preissteigerungen tatsächlich? Wieso beteiligen sich nicht mehr Firmen an den so wichtigen Wettbewerben, wie zum Beispiel beim Kindergartenneubau oder bei den Elektroarbeiten in der Hunteschule und sorgen so für einen ausgeglichenen Wettbewerb? Wie lautet das „Patentrezept“ der MIT, was derartige Preisentwicklungen betrifft? Kuraschinski wehrt sich dagegen, pauschal von einer drohenden Abwärtsspirale in Wildeshausen zu sprechen, „nur weil die Stadt mit Blick auf die Corona-Krise vorsichtig ihren Haushalt für die kommenden Jahre plant und dadurch eine Überschuldung verhindert“. Seiner Ansicht nach sei dies ein sehr verantwortungsvolles, selbstdiszipliniertes und umsichtiges Handeln. Er sieht die Stadt alles in allem auf einem sehr guten Weg. Trotz Corona-Krise müssen sich laut Kuraschinski der Rat und die Verwaltung mit ihren Leistungen nicht verstecken: Man sollte Wildeshausen nicht schlecht reden.

In Anbetracht der doch unterschiedlichen Wahrnehmungen sieht auch der Bürgermeister Gesprächsbedarf. Er betont, dass ihm der persönliche Austausch mit dem MIT-Vorstand immer sehr wichtig war und ist: "Viele Dinge lassen sich im Gespräch viel besser erklären und erläutern.“ Für einen Austausch stehe man im kommenden Jahr gern zur Verfügung.