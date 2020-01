Die Feuerwehr ist am Sonntag in die Graf-von-Galen-Straße gerufen worden. (Björn Hake)

Delmenhorst. Zu einem Brand einer mobilen Toilettenkabine ist es am Sonntag gegen 21.50 Uhr an der Graf-von-Galen-Straße in Delmenhorst gekommen. Anwohner meldeten das Feuer, sodass die Berufsfeuerwehr der Stadt den Brand schnell löschen konnte. Der Schaden wird laut Polizeibericht auf rund 750 Euro geschätzt. Verletzt wurde niemand. Zu weiteren Schäden außerhalb der Toilette kam es ebenfalls nicht. Wer sachdienliche Hinweise zu dem Vorfall geben kann, wird gebeten, sich bei der Polizei unter der Telefonnummer 0 42 21 / 1 55 90 zu melden.