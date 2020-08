Einbruch

Der Artikel wurde zur Merkliste hinzugefügt.

Die Merkliste finden Sie oben links auf der Seite.

Modellautos mitgenommen

Andreas D. Becker

Zwischen dem 24. und dem 31. Juli sind Einbrecher in ein Einfamilienhaus am Sommerweg eingestiegen. Die Beute mutet im ersten Moment kurios an.