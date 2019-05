Stoßen auf den neuen Trakt der BBS Wildeshausen an (von links): Landrat Carsten Harings, die kommissarische Schulleiterin Tanja Schlotmann sowie der neue "Trakt-Chef" und Bautechnik-Ausbildungsleiter Axel Möhl. (INGO MöLLERS)

Frei nach Oscar Wilde brachte es Landrat Carsten Harings auf den Punkt: „Am Ende wird alles gut“. Und in der Tat: Der 2,8 Millionen Euro teure Neubau des F-Trakts der Berufsbildenden Schulen in Wildeshausen ist ein weiterer erfolgreicher Schritt im mehrstufigen Sanierungskonzept der Bildungsstätte. In dieser Woche haben Vertreter von Landkreis, Stadt und Schule den Bau an der Deekenstraße offiziell eingeweiht. Symbolisch überreichte Landrat Carsten Harings den Schlüssel an die kommissarische BBS-Leiterin Tanja Schlotmann und den neuen „Trakt-Chef“ Axel Möhl.

Im F-Trakt seit März neu beheimatet ist die Abteilung Bautechnik und Berufsorientierung. „Theorie und Praxis der Bautechniker-Ausbildung sind somit jetzt an einem Ort vereint“, freute sich Schlotmann und verwies dabei auf die unmittelbar benachbarten Praxishallen. Deren Werkstatträume waren bereits im Vorfeld umfassend saniert und mit modernen Maschinen ausgestattet worden. Aber auch Berufseinstiegsklassen haben im F-Trakt ihr neues Domizil. Direkt nach den Osterferien startete bereits der reguläre Schulbetrieb. Und weil dort schon Prüfungen geschrieben wurden, fand der Festakt auch nicht in den neuen Räumen, sondern gegenüber in der Widukindhalle statt.

Unterrichtsräume für acht Klassen

Auf den knapp 1300 Quadratmetern Nutzfläche finden sich auf zweieinhalb Ebenen Unterrichtsräume für acht Klassen, weitere Gruppen- und Besprechungszimmer sowie eine Cafeteria. Das Farbkonzept lieferte laut Schlotmann eine Lehrerin aus den eigenen Reihen. Auch Harings äußerte sich sichtlich zufrieden mit dem Ergebnis: „Das Ziel, ein für Schüler wie Ausbilder modernes Lernumfeld zu schaffen, haben wir erreicht.“ Der neue Trakt, für den eine vormals vorhandene Tischlerwerkstatt abgerissen werden musste, sei nicht nur funktional, sondern vor allem zeitgemäß und modern. Das gelte sowohl in puncto Barrierefreiheit als auch durch den Einsatz ökologischer Materialien, Wärmerückgewinnung und Photovoltaikanlage im Bereich Bautechnik. Eine moderne IT-Struktur garantiere zudem zukunftsorientierte Unterrichtsformen in der beruflichen Aus- und Weiterbildung.

Ursprünglich 2,5 Millionen Euro hatte der Landkreis im Haushalt für das Bauvorhaben eingeplant. „Dass es letztendlich 300 000 Euro mehr geworden sind, ist den allgemeinen Kostensteigerungen im Baugewerbe geschuldet“, begründete Harings in seiner Ansprache. Für ihn wie auch für Wildeshausens Bürgermeister Jens Kuraschinski ist jeder Cent gut investiert: „Bildung ist zu einem der wichtigsten Zukunfts- und Standortfaktoren geworden. Wildeshausen hat dieses Prädikat jetzt nochmals ausgebaut.“ Ferner entspreche die Investition dem vor drei Jahren entwickelten Stadtentwicklungskonzept 2030, das festlegt, wo Wildeshausen in Zukunft stehen will.

Von der Idee bis zur Einweihung lagen etwas mehr als drei Jahre. Anfang 2016 hatten sich Schulvertreter erstmals bei einem Ortstermin zusammengefunden, um über etwaige Möglichkeiten am Standort zu diskutieren. „Das hat ein Gedanken-Karussell und Ideen für ein räumliches Neukonzept in Gang gesetzt“, erinnert sich Schlotmann an den damaligen Auftakt. Beim Landkreis stieß „das Karussell“ auf offene Ohren. Kreisschulausschuss und Kreistag befürworteten das Bauprojekt. Den konkreten Entwurf entwickelte BBS-Bauingenieur Axel Möhl gemeinsam mit den Landkreis-Architekten Frank Görke und Antje Kühling. „Und wie man heute sehen kann, ist dieser richtig gut geworden“, schickte Schlotmann einen Dank an die Planer.

Der neue F-Trakt ist Teil eines umfassenden Sanierungskonzepts der BBS, das bis 2022 noch weitere Projekte vorsieht. Unmittelbar folgen sollen nach den Ausführungen Harings das Hauptgebäude und der G-Trakt, der Bau einer neuen Mensa und die Sanierung der Widukindhalle. Aktuell wird bereits der E-Trakt, Sitz der Elektrotechnik, auf den neuesten Stand gebracht. Für den gesamten Sanierungsbedarf sind Mittel von elf Millionen Euro veranschlagt.