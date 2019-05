Das teils sehr stark reduzierte Bühnenbild sorgte anfangs für Verwirrung, erschloss sich im Laufe des Spiels aber zunehmend. (INGO MÖLLERS)

Zum Abschluss der Spielzeit 2018/19 hatte die Konzert- und Theaterdirektion noch einen Pfeil im Köcher. Mit „Willkommen bei den Hartmanns“, präsentiert vom Tourneetheater Thespiskarren, wurde den Zuschauern am Freitagabend im ausverkauften Kleinen Haus modernes Theater mit einer Reihe kritischer Denkanstöße geboten.

Simon Verhoevens 2016 in die Kinos gekommene Filmkomödie hatte fast vier Millionen Zuschauer zum Nachdenken und Schmunzeln gebracht. Die Theateradaption, die im November 2017 im Wiener Burgtheater uraufgeführt worden war, erreicht das Publikum mit genau den gleichen „Zutaten“ ebenfalls. Regisseur Michael Bleiziffer setzte in seiner Inszenierung in einer im ersten Moment gewöhnungsbedürftigen, aber sehr viel Spielraum lassenden Kulisse (Peter Engel) ganz auf die Kraft des Schauspiels – die Rechnung ging auf.

Zu Beginn war man verwirrt. Sieben Personen bewegten sich scheinbar sinnlos wild in einem Bühnenbild, das sich nicht auf den ersten Blick erschloss. Ein dunkelhäutiger kleiner Mann raste zudem wie verfolgt im Affenzahn um ein Holzgebilde, der Hartmannschen Familienvilla im Kleinformat wie später deutlich wurde. Das Baugerüst im Hintergrund gab Rätsel auf, erwies sich dann aber als geniale Spielfläche, die den Zuschauer Ortswechsel problemlos nachvollziehen ließ. Vier weiße Stühle und zehn aus Recyclingmaterial interessant zusammengebaute Leuchten gaben auch nicht mehr Aufschluss, wurden im weiteren Verlauf aber sinnvoll eingesetzt. Im Nachhinein erschloss sich, dass Regisseur Bleiziffer dem Zuschauer am Anfang komprimiert das zumutete, was er im Verlauf der folgenden zweieinviertel Stunden mal eindrücklich, mal komisch aufdröselte.

Der Spielleiter zerlegte die mühsam aufrecht erhaltene glänzende Fassade der Familie Hartmann in ihre wenig glanzvollen Einzelteile und hielt den Menschen an sich und den Deutschen im Besonderen den Spiegel vor. Getragen wurde das wechselvolle Geschehen, das tief in die Seelen der handelnden Akteure blicken ließ, von acht Schauspielern, die ihre Charaktere äußerst nuancenreich und lebensecht darstellten.

Antje Lewald glänzte als Angelika Hartmann. Die Lehrerin fiel mit dem Eintritt ins Rentenalter in ein tiefes Loch. Da auch Sohn Philipp, ein rastloser Anwalt auf dem Karrieretrip, und Tochter Sophie, die sich dem väterlichen Druck durch ein Langzeitstudium entzog, aus dem Haus waren, fehlten der sympathischen Frau die Aufgaben. Die suchte sie sich, indem sie einen Asylbewerber bei sich aufnehmen wollte. Gatte Richard passte das überhaupt nicht. Steffen Gräbner gab den orthopädischen Oberarzt, der mit allen Mitteln versuchte, dem Alter zu entfliehen, mal großmäulig, wenn die Argumente ausgingen auch gerne mal lautstark alles niederwalzend. Am Ende beim Zusammentreffen mit Diallo zeigte Gräbner aber auch die weiche Seite von Richard.

Caroline Klütsch wirkte jugendlicher als die 32 Jahre der Sophie Hartmann, bäumte sich aber überzeugend gegen ihren Vater auf, den die Wünsche seiner Tochter gar nicht interessierten. Dass sein Druck für Sophies Langzeitstudien verantwortlich sein könnten, kam ihm nicht in den Sinn. Genaues Hinschauen war seine Sache nicht.

Sohn Philipp ging genau in dieselbe Richtung wie sein Vater. Ihn interessierte nur die Karriere. Die Ehe stand vor der Scheidung, seinem 15-jährigen Sohn erteilte er per Handy Anweisungen, zum Zuhören fehlte ihm der Nerv. Marc-Andree Bartelt verkörperte den Vertreter einer handygesteuerten Karriere-Generation mit gelungenen zum Teil der Umwelt entrückten Auftritten, die es oftmals an Lautstärke nicht vermissen ließen. Felix Hoefner war als Dr. Tarek Bauer ein Sympathieträger. Er leitete eine Laufgruppe für Asylanten und ließ sich auch von seinem polternden, oft rassistische Ansichten vertretenden Chef Dr. Hartmann nicht einschüchtern.

Peter Clös schlüpfte gleich in acht Rollen, denen er allesamt eigene Konturen verlieh. Auch Juliane Ledwoch durfte sich in sieben verschiedene Charaktere verwandeln, wobei allerdings die Rolle der esoterischen Heike von Regisseur Bleiziffer zu sehr überzeichnet worden war.

In die Herzen der Zuschauer spielte sich Derek Nowak als Asylbewerber Diallo. Die Darbietung des 36-jährigen in Simbabwe geborenen Schauspielers berührte. Da prallten Kulturen aufeinander. Diallo hielt auf der einen Seite den Hartmanns mit großer Freundlichkeit den Spiegel vor, in dem er seine neue Welt mit seiner alten verglich. Auf der anderen Seite sorgte er mit einer eindrücklichen Schilderung der Gräueltaten der Boko Haram, denen in Nigeria seine gesamte Familie zum Opfer gefallen war, für betroffene Stille mit anschließendem Szenenapplaus.

Am Ende gab es verdienten riesigen Applaus für ein Stück, das viele Fragen aufgeworfen, Hoffnung gegeben – „Die Krise kann aber auch dazu führen, uns zu zeigen, wer wir sind.“ – und eine wichtige Forderung aufgestellt hatte: „Die großartigen Werte, die wir haben, die müssen wir verteidigen!“