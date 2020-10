Mitte Oktober begann auf dem Gewerbegebiet der Abriss der Brandruine. Eine Änderung des Bebauungsplans könnte dazu führen, dass die Hallen nicht neu errichtet werden. (INGO MOELLERS)

Über einen Monat liegt es nun zurück, dass mehr als 120 Einsatzkräfte den Großbrand auf dem ehemaligen Plexi-Möller-Gelände an der Oldenburger Landstraße gelöscht haben (wir berichteten mehrfach). Das Feuer entfachte auch den Unmut der Anwohner. Ihr Vorwurf: Die Missstände auf dem Gelände waren den Behörden bekannt. Es sei aber nichts unternommen worden, um diese zu beseitigen. Coronabedingt mussten bereits zwei angesetzte Termine für eine Aussprache zwischen Bürgern und Behördenvertretern abgesagt werden. Stattdessen hat die Stadtverwaltung unter Federführung von Stadtbaurätin Bianca Urban auf 13 Seiten Fragen zum Möller-Gelände beantwortet.

Die Dimension des Brandes und das anschließende Fischsterben in der Welse waren darauf zurückzuführen, dass Mieter des Hallenkomplexes illegal Chemikalien gelagert hatten. Aber auch bei einer legalen Nutzung des ausgewiesenen Gewerbegebiets sind Konflikte zu den Anwohnern durch Lärm und Gestank vorprogrammiert. Die direkte Nachbarschaft zu dem Wohngebiet hat die Stadtverwaltung inzwischen als Problem benannt, dass es zu beheben gilt. „Diese Situation sollte aufgelöst werden, indem das Gewerbegebiet in ein Wohngebiet umgewandelt wird. Die Verwaltung wird einen entsprechenden Vorschlag zur Beratung vorlegen“, schreibt Bianca Urban in ihrem Papier. Letztlich ist es der Stadtrat, der über eine entsprechende Änderung des Bebauungsplans entscheidet.

Maximalziel der Bürgerinitiative

Damit folgt die Stadtverwaltung einer zentralen Forderung der Anwohner. „Wir möchten hier als Bürgerinitiative noch mal darauf hinweisen, dass unser erklärtes Maximalziel eine Nutzungsänderung weg vom Gewerbegebiet für das Möllergelände ist“, schreibt die Bürgerinitiative (BI) Deichhorst in einer Pressemitteilung. Allerdings sei dies offenbar nicht das Ziel des Eigentümers, weil dieser bisher nicht proaktiv auf die Anwohner zugegangen sei.

Auf Anfrage des DELMENHORSTER KURIER zeigt sich Bernd Stucke, Gesellschafter der Stern Immobilien und Handel GmbH, einsilbig. „Momentan ist das Gelände ein Zentrum für Kleingewerbetreibende. Da denkt man gar nicht drüber nach“, kritisiert er. Die Delmenhorster Stadtverwaltung hat bisher noch nicht den Kontakt zu dem Unternehmen gesucht. Zu einigen Fragen schreibt Urban in ihrem Papier lediglich, dass hier nur der Eigentümer Auskunft geben kann. Stucke selbst berichtet davon, dass er noch nicht einmal den fertig beantworteten Fragenkatalog von der Verwaltung erhalten hat.

Die BI Deichhort kritisiert die Informationspolitik der Stadt mit scharfen Worten: „Sie berichten nichts Neues, vielmehr provozieren Ihre Antworten eine Vielzahl neuer Fragen unsererseits.“ Die Verwaltung vermittle den Eindruck, mit der Beantwortung der Fragen überfordert zu sein. „Eine wie von der Politik geforderte Kommunikation auf Augenhöhe sieht anders aus“, betonen die Anwohner. Auch die wiederholte Absage der Bürgerversammlung stößt bei der BI übel auf: „Einen Tag später auf die Regelung zu verweisen, dass, wenn alle Teilnehmer*innen sitzen, bis zu 50-Personen-Veranstaltungen stattfinden können, hinterlässt bei der Bürgerinitiative einen sehr bitteren Beigeschmack.“

„Kollektives Versagen“

Auch die Stadtratsfraktion der Grünen lässt kein gutes Haar an dem Agieren der Verwaltung. Ratsherr Uwe Dähne schreibt in einer Pressemitteilung von „kollektivem Versagen“. Obwohl die Anwohner über zehn Jahre hinweg immer wieder Beschwerden äußerten, habe es keine Konsequenzen wie etwa unangemeldete Kontrollen gegeben. Dähne: „Die Beschwerden gingen offensichtlich im labyrinthischen System der Zuständigkeiten unter.“ Die Grünen sehen auch ein „Umsetzungsdefizit“. „Es gibt unzählige Vorschriften, Erlasse und Verfügungen – aber es gibt oft genug keine entsprechenden Kontrollen“, heißt es in der Pressemitteilung.

Den Vorwurf, nicht auf Beschwerden der Anwohner reagiert zu haben, erwidert die Verwaltung im Fragenkatalog so: „Die Stadt hat auf Anliegerbeschwerden reagiert. Kontrollen konnten jedoch geschilderte Verstöße nicht oder nicht hinreichend beweisbar bestätigen.“ Im Anschluss wird darauf verwiesen, dass es unterschiedliche zuständige Stellen gebe. Die BI Deichhorst lässt dieses Argument nicht unkommentiert: „Uns ist bekannt, dass Sie verpflichtet sind, eine solche Meldung weiterzuleiten, wenn die von uns gewählte Meldestelle die falsche ist.“

Die Mieter könnten schon bald Besuch von den Behörden bekommen. Bianca Urban schreibt in dem Fragenkatalog: „Eine erneute grundlegende Überprüfung des Geländes ist vorgesehen.“ Eine umfangreiche Prüfung hatte es zuletzt im Oktober 2009 gegeben, die baurechtlich zu der derzeitigen Hallennutzung führte.