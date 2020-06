Für den Motorradfahrer kam jede Hilfe zu spät. er starb noch an der Unfallstelle. (Björn Hake)

Bei einem Unfall Nahe Winkelsett im Landkreis Oldenburg ist am Montagabend ein 28 Jahre alter Motorradfahrer aus Bremen ums Leben gekommen. Wie die Polizei berichtet, war der Mann gegen 19.40 Uhr auf der K5 von Harpstedt in Richtung Winkelsett unterwegs, als er in einer langgezogenen Rechtskurve nach links von der Fahrbahn abkam und mit einem Baum kollidierte. Obwohl sich Ersthelfer sofort um den Mann kümmerten, verstarb er noch an der Unfallstelle.

Die K5 musste für mehrere Stunden gesperrt werden. Am Motorrad entstand Totalschaden.