Ein Rettungswagen hat einen 23-jährigen Motorradfahrer mit lebensgefährlichen Verletzungen ins Krankenhaus gebracht. (Marcel Kusch/dpa)

Lebensgefährliche Verletzungen hat sich am Mittwochabend ein Motorradfahrer bei einem Unfall in Kirchatten zugezogen. Wie die Polizei mitteilt, fuhr ein 58-jähriger Mann mit seinem Auto auf der Sandkruger Straße in Richtung Sandkrug und wollte nach links in den Kreyenweg abbiegen. Verkehrsbedingt musste er warten, was ein 23-jähriger Kradfahrer aus der Gemeinde Dötlingen, der sich von hinten näherte, zu spät bemerkte. Trotz Vollbremsung fuhr er auf das wartende Auto auf. Ein Rettungswagen brachte den 23-Jährigen, der bei dem Zusammenstoß lebensgefährlich verletzt wurde, in eine Oldenburger Klinik. An dem Krad entsteht wirtschaftlicher Totalschaden, das Auto ist stark beschädigt.