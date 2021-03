Bei einem Verkehrsunfall am Montagabend gegen 18.20 Uhr hat ein 30-jähriger Mann an der Stiftenhöfter Straße in Prinzhöfte leichte Verletzungen erlitten. Wie die Polizei mitteilte, fuhr der Motorradfahrer aus Wildeshausen in Richtung Klein Henstedt und kam in einer Linkskurve aus bislang ungeklärter Ursache nach rechts von der Fahrbahn ab. Dabei prallte er gegen den Pfeiler einer Grundstückseinzäunung. Ein Rettungswagen brachte den 30-Jährigen in eine umliegende Klinik. Die Beamten schätzen den entstandenen Sachschaden auf rund 1150 Euro.