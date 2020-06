Nach einem Unfall musste ein Motorradfahrer schwer verletzt ins Krankenhaus gebracht werden. (Symbolbild) (Andreas Gebert/DPA)

Ganderkesee-Schönemoor. Bei einem Verkehrsunfall auf der Schönemoorer Landstraße ist am Freitagnachmittag ein 64-jähriger Motorradfahrer schwer verletzt worden. Nach Polizeiangaben wollte ein 68-jähriger Autofahrer gegen 17.30 Uhr von der Schönemoorer Landstraße einige Meter hinter der Einmündung Ochsenweide in Höhe der dortigen Bushaltestelle nach links auf ein Grundstück abbiegen. Dabei übersah er den entgegenkommenden Motorradfahrer, der trotz einer eingeleiteten Vollbremsung eine Kollision nicht mehr verhindern konnte.

Durch den Aufprall stürzte der 64-Jährige zu Boden und verletzte sich schwer. Rettungskräfte und ein Notarzt der Feuerwehr Delmenhorst versorgten den Mann medizinisch und brachten ihn in ein Krankenhaus. Am Motorrad entstand laut Mitteilung ein Schaden in Höhe von rund 2000 Euro. Den Schaden am Autos des 68-Jährigen bezifferten die Beamten ebenfalls auf 2000 Euro, werteten ihn aber als wirtschaftlichen Totalschaden. Die Schönemoorer Straße wurde für die Unfallaufnahme und die Dauer der Bergungsarbeiten voll gesperrt. Zu größeren Verkehrsbehinderungen kam es jedoch nicht.