Bei einem Motorradunfall am Mittwochnachmittag hat sich ein Mann in Beckeln schwer verletzt. Laut Polizeibericht fuhr der 54-jährige Motorradfahrer aus der Gemeinde Ganderkesee auf der Straße Klein Köhren in Richtung Holzhausen. In einer Kurve verlor er aus bislang unbekannter Ursache die Kontrolle über sein Fahrzeug, kam nach rechts von der Fahrbahn ab und stürzte. Rettungskräfte brachten den Mann anschließend schwer verletzt in ein Krankenhaus. Das Motorrad war nicht weiter fahrbereit und musste abgeschleppt werden. Die Beamten schätzen den entstandenen Sachschaden auf rund 3100 Euro.