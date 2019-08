Obwohl der Rettungshubschrauber eingesetzt wurde, kam jede Rettung zu spät. (Maximilian von Lachner)

Prinzhöfte. Zu hohe Geschwindigkeit war laut Polizeibericht die Todesursache: Am Sonnabendnachmittag baute ein Motorradfahrer auf der Stiftenhöfter Straße (K 286) einen Unfall. Er erlag später im Krankenhaus seinen Verletzungen. Laut Polizei fuhr der 20-jährige Mann aus Berne (Wesermarsch) mit seinem Motorrad von Harpstedt in Richtung Klein Henstedt, in einer Linkskurve „stürzte er aufgrund nicht angepasster Geschwindigkeit und kam nach rechts von der Fahrbahn ab“. Ein Rettungshubschrauber war im Einsatz, flog den Verletzten ins Krankenhaus. Am Motorrad entstand Totalschaden in Höhe von rund 3000 Euro. Während der Unfallaufnahme war die K 286 bis 16 Uhr voll gesperrt.