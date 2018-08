Nach einem Verkehrsunfall auf der A28 ist ein 57-jähriger Motorradfahrer aus der Gemeinde Ganderkesee am späten Donnerstagabend seinen Verletzungen im Krankenhaus erlegen. Das berichtet die Polizeiinspektion Delmenhorst.

Laut Polizeibericht war der Mann in der Abfahrt der Anschlussstelle Ganderkesee-West offenbar aufgrund überhöhter Geschwindigkeit nach links von der Fahrbahn abgekommen und in das dortige Buschwerk gefahren. Für die Unfallaufnahme war die Anschlussstelle sowie die Fahrbahn in Richtung Oldenburg zeitweise voll gesperrt. Es kam zu Staus.

++ Diese Meldung wurde um 07.50 Uhr aktualisiert. ++