Mit leichten Verletzungen ist am Donnerstag ein 22-jähriger Motorradfahrer aus Hude ins Krankenhaus gebracht worden. Wie die Polizei mitteilt, wurde der Mann bei einem Unfall auf der Bremer Straße in Hude verletzt. Gegen 17.35 Uhr fuhr ein 53-jähriger Lasterfahrer aus Oldenburg auf der Bremer Straße in Richtung Ganderkesee und wollte etwa auf Höhe der Hurreler Straße nach links auf ein Firmengrundstück abbiegen. Dazu verringerte er seine Geschwindigkeit und setzte den Blinker, sodass die nachfolgenden Fahrzeuge bremsten. Ein nachfolgender 22-jähriger Motorradfahrer erkannte die Verkehrssituation offenbar nicht. Er überholte die Fahrzeugkolonne und stieß trotz eines noch eingeleiteten Ausweichmanövers mit dem bereits abbiegenden Lastwagen zusammen. Durch die Kollision verletzte er sich leicht und wurde mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht. An den Fahrzeugen entstand ein Gesamtschaden in Höhe von rund 4000 Euro.

Die Polizei bittet die Fahrzeugführer, die sich in der Fahrzeugkolonne hinter dem Laster befunden haben, sowie weitere mögliche Zeugen, sich unter 0 44 31 / 94 11 15 mit den Beamten in Verbindung zu setzen.