Zu einem Unfall auf der Friesenstraße musste die Polizei ausrücken. (Symbolbild) (Björn Hake)

Delmenhorst. Bei einem Unfall auf der Friesenstraße ist am Montag ein Motorradfahrer leicht verletzt worden. Ein 51-jähriger Autofahrer war dort gegen 11.30 Uhr in Richtung Nordenhamer Straße unterwegs, als er in Höhe einer Stichstraße seinen Wagen wenden wollte, um in Richtung Thüringer Straße weiterzufahren. Dabei kam es laut Polizei zur Kollision mit dem 57 Jahre alten Motorradfahrer, der hinter dem Auto auf der Frisenstraße fuhr. Beim Zusammenstoß stürzte der Motorradfahrer. Er wurde zur Behandlung ins Krankenhaus gefahren. Die Schäden an den Fahrzeugen belaufen sich auf rund 2500 Euro.