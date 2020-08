Zu einem Unfall auf der B 75 wurde die Polizei gerufen. (Symbolbild) (Björn Hake)

Delmenhorst. Mit einem unerwarteten Spurwechsel hat ein 39 Jahre alter Autofahrer aus Bremen auf der Bundesstraße 75 auf Höhe der Abfahrt Stickgras am Freitagnachmittag gegen 17 Uhr einen Unfall verursacht. Laut Polizeibericht vom Wochenende war der Mann in Richtung Oldenburg unterwegs und bereits auf die Ausfahrt gefahren. Plötzlich soll er seinen Wagen jedoch auf die B 75 zurückgezogen haben. Ein auf der rechten Spur fahrender 24-Jähriger aus Bassum und eine 39 Jahre alte Delmenhorsterin konnten durch Ausweichen und Abbremsen einen Unfall noch vermeiden, was auch einem 60-jährigen Motorradfahrer aus Weyhe gelang. Doch ein weiterer Biker aus Bremen konnte nicht mehr reagieren. Er wich dem anderen Motorrad zwar noch aus, konnte aber nicht mehr abbremsen und stieß mit dem Wagen der Delmenhorsterin zusammen. Er stürzte und zog sich schwere Verletzungen zu.