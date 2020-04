Zu einem Verkehrsunfall zwischen einem Auto und einem Motorrad wurde die Polizei nach Kirchseelte gerufen. (Symbolbild) (Björn Hake)

Harpstedt. Lebensgefährliche Verletzungen hat sich eine 57-jährige Motorradfahrerin aus Weyhe am Mittwochnachmittag bei einem Verkehrsunfall in Kirchseelte zugezogen. Wie die Polizei berichtet, war eine 18-jährige Autofahrerin gegen 17 Uhr auf der Dorfstraße in Richtung Harpstedt unterwegs, als sie aufgrund von Ortsunkenntnis vor einer Rechtskurve in Höhe der Einmündung zur Straße Hinter den Höfen wenden wollte. Dabei erkannte sie die entgegenkommende Motorradfahrerin zu spät. Trotz eines Bremsmanövers kollidierte sie frontal mit der Frau. Die 57-Jährige wurde dabei von ihrem Motorrad geschleudert und blieb auf dem Grünstreifen liegen. Nach einer Erstversorgung vor Ort wurde sie mit einem Rettungshubschrauber in ein Krankenhaus geflogen.

Die 18-jährige Unfallverursacherin sowie ihr 19-jähriger Mitfahrer erlitten lediglich leichte Verletzungen, die nicht im Krankenhaus behandelt werden mussten. Den Schaden an beiden Fahrzeugen bezifferten die Beamten auf insgesamt 15 000 Euro. Das Auto musste abgeschleppt werden, das Motorrad wurde durch Bekannte der Fahrerin geborgen. Für die Dauer der Rettungsmaßnahmen musste die Dorfstraße (L 338) bis 18.15 Uhr voll gesperrt werden.