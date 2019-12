In der Hasberger Wassermühle wurden 1994 mehr als 4000 Besucher gezählt. Damit gehörte das historische Gebäude erneut zu den beliebtesten Ausflugszielen der Stadt vor 25 Jahren. (INGO MÖLLERS)

In der Silvesternacht wird es erstmals in Delmenhorst ein Nachtangebot der Delbus geben. So werden die Rufbusse in der Nacht zum neuen Jahr im gesamten Stadtgebiet bis gegen 3 Uhr verkehren. Damit will die Delbus eine Mobilitätslücke schließen, denn Taxis seien in der Neujahrsnacht erfahrungsgemäß schwer zu bekommen. (30. Dezember 1994)



Bei einem Überfall auf die Volksbankfiliale an der Oldenburger Straße in Delmenhorst haben zwei mit Pistolen bewaffnete Männer 6000 Mark erbeutet. Sie flüchteten zu Fuß in die Dwostraße, wo sich ihre Spur verlor. Die mit dunklen Strickmützen maskierten Räuber hatten die Volksbank-Filiale am Vormittag betreten. Während der kleinere Täter einen Kunden mit einer Pistole bedrohte, richtete sein Komplize die Waffe auf den 47-jährigen Filialleiter sowie dessen junge Kolleginnen. „Kohle!“, forderte der Räuber und schob einen grauen Leinenbeutel ohne Beschriftung oder Emblem über den Tresen. Den Angestellten blieb keine andere Wahl, als den Bankräubern das Papiergeld – 6000 Mark in verschiedenen Stückelungen – auszuhändigen. Anschließend flüchteten die beiden auf die Oldenburger Straße. Die Polizei vermutet, dass das Duo in einer Nebenstraße ein Fluchtfahrzeug geparkt hatte. (31. Dezember 1994)



In der Hasberger Wassermühle wurden 1994 mehr als 4000 Besucher gezählt. Damit gehöre sie erneut zu den beliebtesten Ausflugszielen der Stadt Delmenhorst, wie Kulturamtsleiterin Karin Ludwig bilanziert. Zu den Veranstaltungen mit den meisten Besuchern zählten das Mühlenfest und die Sonderausstellung „Flachsweberei“, die aufgrund des großen Zuspruchs sogar verlängert wurde. (31. Dezember 1994)



Die Delmenhorster Haushalte sind seit April dieses Jahres dazu verpflichtet, Gartenabfälle und kompostierbare Küchenabfälle getrennt über die Biomülltonne zu entsorgen. 7353 und damit etwa 30 Prozent der Delmenhorster Haushalte nutzen allerdings die Möglichkeit, selbst zu kompostieren, und verzichten auf eine Biomülltonne, wie das Amt für Abfallwirtschaft mitteilt. (30. Dezember 1994)



Wieder ein Überfall mit einem Radlader. Genau vier Wochen nach dem spektakulären Einbruch in die Raiffeisenbank Schierbrok hat der Unbekannte erneut zugeschlagen und in Hude mit einem von einem Firmengelände gestohlenen Radlader gegen 4 Uhr morgens die automatische Haupteingangstür des Eurospar-Marktes an der Heinrich-Dreyer-Straße durchbrochen. Dort entwendete er den im Eingangsbereich von einer Huder Bank aufgestellten Geldautomaten mitsamt Tresor. Der Einbrecher scheint den Radlader, der laut Eigentümer von einem Laien nur schwer zu handhaben ist, profihaft zu beherrschen, denn er benötigte nur wenige Minuten, um damit den Geldausgabeautomaten aus der Verankerung zu reißen und ins Freie zu befördern. Dass der Täter blitzschnell gearbeitet haben muss, bestätigte das Polizeikommissariat Ganderkesee. Als nämlich wenige Minuten nach der Alarmierung der erste Streifenwagen am Tatort eintraf, fand die Besatzung nur noch den verwüsteten Eingangsbereich vor. Abgesehen vom Tresorinhalt wird allein der angerichtete Schaden auf gut 100 000 Mark geschätzt. – Anders als beim ersten Radlader-Einbruch in Schierbrok ist es diesmal aber dem oder den Tätern gelungen, das Stahlgehäuse des Tresors zu öffnen und den Inhalt, eine bedeutende Summe Bargeld, zu entnehmen. Taucher der DLRG fanden den Tresor am Silvestertag in einer Hütte am Hohenbökener See. Flex und Werkzeug lagen daneben. Da die Vorhängeschlösser am Schlagbaum der Zufahrt zum See und an der Hütte unversehrt und verschlossen waren, geht die Polizei davon aus, dass die Täter im Besitz von passenden Schlüsseln waren. (30. Dezember 1994 / 3. Januar 1995)



Seit einem Jahr gibt es in Hoykenkamp eine Barbershop-Gesangsgruppe. Jetzt ist daraus ein Verein geworden: „The Fog Horns“ (Die Nebelhörner). Ziel der Nebelhörner ist die Pflege des Barbershop-Gesangsstils in volkstümlicher amerikanischer Sprache. Später sollen auch Evergreens der Comedian Harmonists mit ins Repertoire aufgenommen werden. Der Ursprung des Barbershop-Gesangs liegt in Irland. Im 19. Jahrhundert wurde der Gesang von irischen Auswanderern nach Nordamerika gebracht und dort in Dörfern und kleineren Städten weiter gepflegt, und zwar vor allem in Friseurgeschäften („Barber Shops“), die im ländlichen Bereich so etwas wie einen kulturellen Mittelpunkt bildeten. Barber Shop wird hauptsächlich von Männern a cappella im Quartett oder auch im Chor gesungen, ist aber auch von Frauenstimmen singbar. Deshalb sind bei den Fog Horns in Hoykenkamp auch Damen sehr willkommen. Der Verein will bei der Bildung eines Damenquartetts behilflich sein. Von den 14 Gründungsmitgliedern des Vereins wurde Peter Behlau zum Vorsitzenden gewählt. Die musikalische Leitung hat der Delmenhorster Michael Brockmann übernommen. (29. Dezember 1994)

Die Gemeinde Ganderkesee habe in diesem Jahr ihr Angebot an Kindergartenplätzen erheblich verbessern können, ziehen Bürgermeister Hans-Christian Schack und Gemeindedirektor Gerold Sprung Bilanz, wenn es auch – vor allem im Ort Ganderkesee – noch nicht ausreicht. Erfreulich sei auch, dass im Jugendzentrum Trend die Integrationsarbeit mit Jugendlichen ausländischer Herkunft fortgesetzt werden kann und die maßgeblich von der Kirche unterstützte Arbeitslosenberatungsstelle nicht aufgelöst werden muss. Da die Einwohnerzahl ständig steige, sei die Gemeinde bemüht, zusätzliche Wohngebiete und auch Gewerbegebiete auszuweisen. Bei allen Aktivitäten sei die Gemeinde Ganderkesee weiter „lebenswert geblieben“, schreiben Schack und Sprung. (29. Dezember 1995)



