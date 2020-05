Andy Kutschenbauer hört seit einigen Tagen auf den Spitznamen „Lieferandy“. Mit dem E-Roller versorgt er die wartenden Fahrer. (Fotos: Möllers)

Wer an einem Mittwochmittag in sein Auto steigt, um Sperrmüll oder Grünschnitt bei einer Abfallannahmestelle zu entsorgen, muss eigentlich nicht davon ausgehen, dass diese Aufgabe zu einer tagfüllenden Tätigkeit werden kann. Schließlich arbeitet die Mehrzahl der Delmenhorster zu dieser Tageszeit an einem Werktag. Doch nachdem die Abfallwirtschaft (ADG) am Montag die Corona-Pause der drei Abfallannahmestellen beendet hat, ist die Müllentsorgung eine echte Geduldsprobe. Bis zu drei Stunden sollen die Delmenhorster in Steller Straße, Burggrafendamm und Lemwerderstraße mitunter gewartet haben, bis sie endlich dran waren. Der Grund: Es dürfen sich immer nur zwei Autos gleichzeitig auf der Abfallannahme befinden. Die Stadtwerke Delmenhorst (SWD), zu denen auch die ADG gehört, begründen das mit dem Infektionsschutz.

Diese Regel kann Barbara Borchert so gar nicht verstehen. „Das ist reine Schikane“, sagt sie. Nach einer Stunde Wartezeit auf der Steller Straße stehen vor ihrem Auto nur noch zwei Fahrzeuge, gleich ist sie dran. Im Kofferraum des Kombis befindet sich lediglich ein Gartensack mit Grünschnitt. Der ADG-Mitarbeiter in seiner leuchtend orangefarbenen Kluft hat alle Zeit der Welt, die anfallenden Preise mit einem EC-Kartenleser abzurechnen. Erst wenn ein Auto die Rampe zwischen den Müllcontainern verlassen hat, hebt der Mann das Verkehrshütchen und gewährt die Einfahrt.

Kein Verständnis für Corona-Regel

„Diese Regel mit den zwei Autos ist doch krank. Da gibt es doch schon allein drei Rampen“, regt sich Ronald Borchert auf, der gemeinsam mit seiner Frau im Auto sitzt. Die Sonne strahlt, auch bei geöffnetem Fenster steigt die Temperatur in einer Stunde ohne Klimaanlage. Das Ehepaar Borchert wusste schon vor der Anfahrt, dass die Zwei-Auto-Regel eine Ausbreitung des Corona-Virus verhindern soll. Doch wie ein dritter oder vierter Wagen nun unter freiem Himmel die Ansteckungsgefahr erhöhen könnte, dafür fehlt ihnen die Fantasie.

In der Steller Straße mussten Autofahrer bis zu drei Stunden warten. (INGO MÖLLERS)

In diesem Moment stehen über 30 Autos in der Steller Straße. Einige Fahrer lassen laut ihre Musik laufen, viele vertreiben sich die Zeit am Handy. Mit einem leisen Surren fährt ein Elektro-Roller die Straße entlang. Das rote Polo-Shirt des Fahrers ist weithin zu sehen, er trägt Mundschutz. Am Lenker transportiert er in einer weißen Tüte eine Portion Pommes. Andy Kutschenbauer hat gemeinsam mit seinem Vater kurzerhand einen Lieferservice für „Kutschenbauers Schlemmerstübchen“ auf die Beine gestellt. Die Imbissbude hat an der Ecke Steller-Straße/ Otto-Finsch-Straße eigentlich nur einen Depot-Platz für die Zeit ohne Volksfeste. In der Not der Krise hat die Schaustellerfamilie mit dem Schlemmerstübchen in den vergangenen Wochen insbesondere die Angestellten in dem Gewerbegebiet versorgt. Der Ansturm bei der Abfallannahme sorgt nun für neue Kunden.

„Am Montag sind die ersten Menschen angekommen, die nach drei Stunden Wartezeit erst mal eine Cola und eine Bratwurst brauchten“, berichtet Andreas Kutschenbauer, der Vater. Die Schlange der Autos habe da bis vor den Imbiss gereicht, war also etwa 700 Meter lang. So kam dann der Familie die Idee, den E-Roller von Sohn Andy als Lieferfahrzeug einzusetzen. Die Bestellungen nimmt ein Kollege direkt bei den Autos entgegen und gibt „Lieferandy“ Bescheid. „Gegen den Spitznamen kann ich mich jetzt nicht mehr wehren“, sagt Kutschenbauer Junior und lacht.

Der Lieferservice ist für den jungen Mann auch eine Ablenkung von den Sorgen, die ihn gerade als Schausteller beschäftigen. Zu seinen drei Fahrgeschäften zählt die Eurorutsche, mit der er im Herbst eigentlich wieder auf dem Freimarkt gewesen wäre. „Wir Schausteller brauchen einen Rettungsschirm vom Staat, anders werden wir dieses Jahr nicht überstehen“, sagt Kutschenbauer Senior. Das kleine Geschäft mit dem Imbiss stehe in keinem Verhältnis zu den wegbrechenden Einnahmen. „Wir Schausteller sind immer in Bewegung. Nur rumsitzen und warten, das liegt nicht in unserer Natur“, betont er. So haben Imbiss und Lieferservice eher den Charakter einer Beschäftigungstherapie, als dass sie wirklich die Sorge um die wirtschaftliche Existenz lindern könnten.

Zur Sache

Das sagen die Stadtwerke

Die Stadtwerkegruppe Delmenhorst (SWD), zu denen auch die Abfallwirtschaft gehört, haben auf Anfrage das Festhalten an der Zwei-Auto-Regel betont. „Dass es zu längeren Wartezeiten kommt, lässt sich leider nicht verhindern, da die Abstandsregelung oberstes Gebot ist“, schreibt Sprecherin Britta Fengler. Der Infektionsschutz gegenüber Kunden und Mitarbeitern habe höchste Priorität. „Wir gehen davon aus, dass sich die Situation nach Pfingsten aber wieder beruhigen beziehungsweise normalisieren wird“, erklärt Fengler.