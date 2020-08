Delmenhorst. Mit einem Rettungswagen ist ein 61-jähriger Pedelec-Fahrer am Freitag ins Krankenhaus gebracht worden, nachdem er gestürzt war, um einem Auto auszuweichen. Laut Polizei fuhr eine 57-jährige Autofahrerin aus Delmenhorst um 9.50 Uhr auf der Louisenstraße in Richtung Koppelstraße. Als sie nach rechts in ein Grundstück abbog, übersah sie den 61-jährigen Pedelec-Fahrer, der den parallel verlaufenden Radweg befuhr. Der Zweiradfahrer musste Ausweichen, kam zu Fall und erlitt multiple Verletzungen.