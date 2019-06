Die ehemalige Lichtstation der Nordwolle (im Vordergrund) wurde ab 1994 zum Stadtmuseum umgebaut. (INGO MÖLLERS)

In der ehemaligen Lichtstation auf dem Nordwollegelände soll künftig das Delmenhorster Stadtmuseum Platz finden. Für 950 000 Mark will die Stadt deshalb das in unmittelbarer Nachbarschaft zum Fabrikmuseum gelegene Gebäude von der Steucon, der früheren Delme AG, kaufen. Zuvor muss aber noch das DAG-Bildungswerk aus dem historischen Haus ausziehen und in das Lager B auf dem Nordwollegelände wechseln, das zurzeit umgebaut wird. Das 1884 errichtete Gebäude – die Fassade stammt aus dem Jahr 1892 –, war das erste Maschinenhaus der Nordwolle. Von 1905 an diente das Gebäude dann als sogenannte Lichtstation, in der Strom für für den Betrieb und die Werkswohnungen erzeugt wurde. Die Stadt will in dem Bereich zwischen Lichtstation, Turbinenhalle und Kesselhaus ein Kultur- und Bildungszentrum einrichten. Stadt- und Fabrikmuseum sollen sich dann sinnvoll ergänzen (16. Juni 1994).



Beim Stadtfest fielen in diesem Jahr zwei Tonnen Müll weniger als vor einem Jahr an. Dies wird auf den konsequenten Einsatz von Mehrweggeschirr statt Plastik an den Imbiss- und Getränkeständen zurückgeführt. Waren es vor einem Jahr noch knapp 13 Tonnen Müll, so fielen diesmal knapp elf Tonnen an. Für das nächste Stadtfest hat sich die städtische Abfallberaterin Monika Grenzdörfer nun vorgenommen, Biotonnen einzuführen, in denen die Betreiber der Stände Essensreste und Pappen als kompostierbaren Abfall sammeln sollen (15. Juni 1994).



Das Handwerk habe in den neuen Bundesländern die Zahl der Ausbildungsplätze stark erhöht und erheblich dazu beigetragen, dass es nicht zu der immer wieder beschworenen Ausbildungskatastrophe gekommen sei. Das sagte der Generalsekretär des Deutschen Handwerks, Hanns-Eberhard Schleyer, in der Delmeburg. Schleyer war anlässlich der ersten Generalversammlung des hiesigen Handwerks nach Delmenhorst gekommen. In seiner Rede plädierte der Generalsekretär unter anderem für eine Flexibilisierung der Arbeitszeiten zum Abbau der Arbeitslosigkeit und erklärte, nicht über die Preise, sondern über die Qualität der Arbeit sei die deutsche Wirtschaft mit anderen Ländern konkurrenzfähig (15. Juni 1994).



Die Realschule an der Lilienstraße und die Bakkeskolen in Delmenhorsts dänischer Partnerstadt Kolding möchten eine Schulpartnerschaft eingehen. Die beiden Schulen kamen überein, mit einem Schüleraustausch zu beginnen. Im September werden zunächst fünf und im Oktober noch einmal 20 bis 25 Schüler aus Kolding für 14 Tage nach Delmenhorst kommen. Sie werden am Unterricht teilnehmen, aber auch Betriebe und andere Einrichtungen besichtigen (15. Juni 1994).



Im Auftrag des Bundespräsidenten zeichnete Oberbürgermeister Jürgen Thölke das Delmenhorster Ehepaar Inge und Helmut Olschenka mit dem Bundesverdienstkreuz aus. Wie der Oberbürgermeister in seiner Laudatio im Rathaus ausführte, haben die beiden seit circa 20 Jahren in „selbstloser Weise insbesondere alkoholkranken Menschen und Tablettenabhängigen sowie deren Angehörigen“ geholfen. Für das Ehepaar Olschenka sei es selbstverständlich, in seiner freien Zeit – auch nachts – für andere Menschen da zu sein, die in Not sind, sagte Thölke in der kleinen Feierstunde (18. Juni 1994).



Die meisten Delmenhorster Arbeitnehmer verdienen nach wie vor im verarbeitenden Gewerbe ihren Lebensunterhalt. Das geht aus einer Statistik der Oldenburgischen Industrie- und Handelskammer (IHK) hervor. Mit 34 Prozent ist der Anteil in dieser Wirtschaftssparte im Vergleich zu den beiden anderen Städten dieser Region, Oldenburg und Wilhelmshaven, recht hoch. An zweiter Stelle der Beschäftigtenstatistik steht in Delmenhorst mit 23 Prozent die Abteilung Dienstleistungen, gefolgt vom Handel mit gut 19 Prozent aller Arbeitnehmer (20. Juni 1994).



