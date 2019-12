Fridjof Ohms, Lars Osterloh sowie Jessica Wetstein (von links) wirken als Darsteller im Musical "Lickenberg" mit, das im September 2020 im Rahmen des Stadtrechte-Jubiläums zu sehen sein wird. (INGO MöLLERS)

Im kommenden Jahr 2020 feiert Wildeshausen sein Jubiläum “750 Jahre Stadtrechte”. Anlass genug, um um das für den 18. bis 20. September 2020 geplante historische Stadtfest groß aufzuziehen. Bereits am vergangenen Freitag trafen sich im Altarraum der Alexanderkirche zahlreiche jugendliche Akteure, um mit den Proben für das Historien-Musical “Lickenberg” zu beginnen. Der Clou: Evangelische Jugend und Diakonie Himmelsthür planen dieses anderthalbstündige Spektakel gemeinsam. Präsentiert wird damit im kommenden Herbst nicht lediglich ein Stück Wildeshauser Stadtgeschichte, sondern zugleich gelebte Inklusion. Gefördert wird das Projekt daher auch von der “Aktion Mensch”, die sich seit Jahrzehnten das Zusammenwirken von behinderten und nicht behinderten Menschen auf die Fahne geschrieben hat.

Die Zusammenarbeit von Evangelischer Jugend und Diakonie Himmelsthür im Rahmen des Stadtjubiläums hat dabei neben inhaltlichen auch persönliche Wurzeln. Die Pädagogin Anke Strömer ist in der Behinderteneinrichtung für die Erwachsenenbildung zuständig, ihr Ehemann Johannes Kretzschmar-Strömer ist als Diakon für die Jugendarbeit der Evangelischen Kirche im Bereich Delmenhorst/Oldenburg-Land zuständig. Da mit Horst Strömer vom Kulturkreis Wildeshausen ein weiteres Familienmitglied an zentraler Stelle an den Vorbereitungen des Stadtreche-Jubiläums beteiligt ist, drängte sich das gemeinsame Zusammengehen geradezu auf.

Um sich historisch seriös und zugleich spannend-unterhaltend in die 750-Jahr-Feiern einzubringen, sind Anke Strömer und ihre Partner tief in Wildeshausens Stadtgeschichte eingetaucht und bei dem einstigen Bürgermeister Jakob Lickenberg fündig geworden. Der Namensgeber ihres Musicals ist historisch gesehen eine tragische Figur, an die auch heute noch der Lickenberg-Stein auf dem Marktplatz erinnert. 1529 wurde er von Truppen des Bischofs von Münster festgesetzt, zum Tode verurteilt und geköpft. Auch die übrigen Wildeshauser kamen nicht ungeschoren davon. Alle Männer über 18 Jahren wurden für vogelfrei erklärt, und auch die Stadtrechte wurden der Gemeinde entzogen. Damit war nach mehr als 250 Jahren Stadtrecht ein rapider Bedeutungsverlust Wildeshausen verbunden.

Mit ihrer Lickenberg-Story habe sie sich im Kern an diese historische Wahrheit gehalten, erzählt Anke Strömer. Doch mit zahlreichen Effekten und Kunstgriffen habe sie auch vom Recht der Fiktion Gebrauch gemacht. So sei etwa die Rolle, die sie der Tochter Lickenbergs zugeschrieben habe, eher der Fantasie denn der Realität zuzuordnen. Doch auch die zweite männliche Hauptfigur, der damalige Pfarrer Nikolaus Kasselmann, sei historisch nachweisbar. Ihm wird im Musical eine Schlüsselrolle zugewiesen. Eigentlich sollte ihm wegen unbotmäßigen Verhaltens nur eine schmerzhafte Mahnung erteilt werden. Doch die drei von Lickenberg beauftragten Männer schlugen vor den Toren Wildeshausens so massiv auf Kasselmann ein, dass dieser verstarb.

Um ihr ambitioniertes Unternehmen bis zum September 2020 zur Aufführungsreife zu bringen, haben die Verantwortlichen zahlreiche Mitmacher und Unterstützer. Etwa 35 Schauspielerinnen und Sänger werden am 18. sowie am 19. September 2020 auf dem als Bühne genutzten Wildeshauser Marktplatz aktiv sein, darunter zirka zehn aus der Behinderteneinrichtung. Hinzu kommen Tänzer, Techniker, Requisitenbauer und Kostümschneider sowie zahlreiche Institutionen, die ihre Kompetenz ehrenamtlich in den Dienst der gemeinsamen Sache stellen.

In den vergangenen Monaten haben Anke Strömer und ihre Partner zahlreiche Songs zum Thema “Lickenberg” getextet und komponiert, die nun in einem aufwendigen Probenmarathon möglichst perfekt eingeübt werden sollen. “Insgesamt 24 Probentermine sind bereits fest verabredet”, erläutert Horst Strömer vom Kulturkreis. Bei ersten Tests konnten die jungen Schauspieler am vergangenen Freitag bereits andeuten, wie sie ihre jeweiligen Rollen auslegen wollen. Auch erste Songs wurden eingeübt; einer von ihnen, gemünzt auf den Überfall auf Pfarrer Kasselmann, geht so: “Blöd, blöd, blöd / Er atmet gar nicht mehr. / Blöd, blöd, blöd, blöd, blöd, blöd. / Wie haben ihn doch nur bedroht, / doch er scheint mausetot!”

Am 20. September 2020, einem Sonntag, findet zudem nachmittags der große Festumzug zum Stadtjubiläum auf einer drei Kilometer langen Strecke durch Wildeshausens Innenstadt statt. Die Themen der Festwagen werden sich dabei um “Erntedank” und “750 Jahre Stadtrechte” drehen. Gruppen,die sich an diesem großen Festumzug beteiligen wollen, können nähere Auskünfte beim Stadtmarketing Wildeshausen erhalten.