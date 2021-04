Werner Lüdeke und Hermann Raschkewitz (von links) wollen auch weiterhin gemeinsam Musik machen. Unter anderem planen sie eine Tournee durch die Altenheime. (INGO MöLLERS)

Wer bei Youtube den Titel „You Raise Me Up“ eingibt, der findet weit über 500 Einspielungen − nicht nur von US-Sänger Josh Groban, der den Song berühmt gemacht hat, sondern auch von der Band Westlife, von André Rieu, David Garrett und vielen anderen. Jetzt gibt es auch noch eine Ganderkeseer Version, die Faschings-Urgestein Werner Lüdeke mit seinem Kumpel Hermann Raschkewitz (Saxofon) eingespielt hat. „In dieser Zeit der Pandemie, in der alles trostlos wirkt und kaum positive Erfolge zu verzeichnen sind, wollen wir mit unserer Musik etwas Frohsinn und Mut verbreiten“, beschreiben die beiden ihre Motivation.

In ihrer Eigenschaft als pensionierte Polizeibeamte richten Lüdeke und Raschkewitz mit dem Song ihren Dank auch an die zahlreichen Einsatzkräfte sowie an die ehrenamtlichen Helfer: „Insbesondere gilt das Lied als Dank unseren Kollegen, die tagaus und tagein in der Zeit der Pandemie ihren schweren Dienst verrichten, sowie der Feuerwehr, allen Hilfsorganisationen, den Pflegekräften der Seniorenheime, dem Krankenhauspersonal mit ihren Ärzten sowie alle Menschen die sich um das Wohl unserer Mitmenschen bemühen“, erklärt Lüdeke.

Auf den Titel „You Raise Me Up“ sei er in einem Video eines Bundeswehr-Orchesters gestoßen, wie er erzählt: „Wir haben den Song ausgewählt, weil einerseits die Melodie so schön ist und weil die Botschaft 'Du ermunterst mich' so gut in diese Zeit passt.“ So heißt es im Refrain etwa: „Du ermunterst mich, dass ich Berge erklimmen und in stürmischer See bestehen kann.“ Auch bei der Gewerkschaft der Polizei (GdP) fand der Beitrag der beiden Senioren großes Lob: Das Oster-Ständchen, das die beiden ihren ehemaligen Kollegen und anderen Pandemie-Helfern widmen, komme aufrichtiger daher als der Beifall in Parlamenten, heißt es in einem Facebook-Post.

Die beiden 83- und 82-Jährigen kennen sich seit vielen Jahren. Unter anderem musizierten sie gemeinsam im Musikkorps der Schutzpolizei Bremen, zudem sind beide Gründungsmitglieder des Musikzugs der Freiwilligen Feuerwehr Ganderkesee, dessen Leiter Lüdeke viele Jahre lang war. Im Musikkorps der Schutzpolizei spielte Multiinstrumentalist Lüdeke je nach Anlass Keyboard, Klavier, Waldhorn oder Schlagzeug. „Nur wenn in Bremen Wahlen waren, wurden wir auf die einzelnen Reviere aufgeteilt. In dieser Zeit hat das Musikkorps keine Musik gemacht“, erinnert er sich. Doch all das ist lange her, bereits 1983 wurde das Ensemble aus finanziellen Gründen aufgelöst.

Natürlich ist die Wohnzimmer-Version der beiden Ganderkeseer etwas sparsamer instrumentiert als Josh Grobans opulente Orchesterfassung, und auch Klickzahlen in Millionenhöhe sind in diesem Fall nicht zu erwarten. Doch war es den beiden Instrumentalisten (die übrigens beide bereits zweimal gegen das Coronavirus geimpft sind) auch eine Herzensangelegenheit, in der Zeit der Pandemie überhaupt mal wieder gemeinsam Musik zu machen. Und die Youtube-Aktion soll auf lange Sicht keinesfalls eine einmalige Zusammenarbeit bleiben. „Wenn Corona eines Tages überstanden ist, wenn alles wieder möglich ist und wir wieder Musik vor Publikum aufführen dürfen, dann starten wir eine große Tournee durch alle Seniorenheime der Gemeinde, die daran Interesse haben“, haben sich Lüdeke und Raschkewitz fest vorgenommen. „Und dann spielen wir dort die ganzen alten Schlager, die die älteren Leute so gerne hören“, gibt es auch schon konkrete Ideen für das Repertoire. Denn die Sehnsucht nach Live-Musik sei keine Frage des Alters, sind die beiden Vollblutmusiker überzeugt.

Zur Sache

You Raise Me Up

20 Jahre ist es inzwischen her, seit der Norweger Rolf Løvland „You Raise Me Up“ für sein Duo Secret Garden komponiert hat. Ursprünglich als Instrumental-Titel vorgesehen, schrieb der irische Autor Brendan Graham dann doch einen Text zur Melodie. Nach der Erstveröffentlichung 2001 feierte das Stück zwar Erfolge in Norwegen, blieb darüber hinaus aber weitgehend unbeachtet. Erst als sich Josh Groban der Nummer annahm, entwickelte sich der Titel zum Welthit, den unter anderem auch viele Gospel-Chöre in ihre Repertoires aufgenommen haben. Allein das offizielle Video wurde bis zum heutigen Tag über 112 Millionen Mal geklickt.