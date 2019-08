Das Calliope-Vokalensemble besteht aus (von links): Sopranistin Ulrike Kraft, Tenor Claude Rosset, Altus Ulf Zastrau und Bass Jörg Jakobi. An der Orgel und am Cembalo sitzt Klaus Westermann. (Ingo Möllers)

Delmenhorst. Beim fünften Teil der Delmenhorster Sommerkonzertreihe unter dem Motto „Gott und die Welt“ hat sich der Kantor der Stadtkirche zusammen mit dem Calliope-Vokalensemble aus Bremen auf Spurensuche begeben. Am Mittwoch zeigten sie unter dem Titel „Antiker Boden – Auf den Spuren musikalischer Archäologen“ in der Stadtkirche, was sie dabei gefunden hatten: Musik von Benedetto Marcello (1686-1739) und Ali Ufki (1610-1675) war dabei im Wechsel zu hören.

Jacobi, der durch den Abend führte, bezeichnete Marcello dabei als „Dilettanten“: „Was aber ursprünglich nichts weiter bedeutet als ‚Musikliebhaber‘.“ Die Tatsache, dass er als Adliger nicht von der Musik leben musste (und es auch nicht durfte, weil es nicht standesgemäß war), löste den Venezianer von sämtlichen musikalischen Konventionen und Publikumserwartungen. So dauert seine „Ciaconna La Stravaganza“ geschlagene 20 Minuten. „Wir spielen heute Abend aber nur einen kleinen Teil“, beruhigte Jacobi sein Publikum. Auch bei dem zu Beginn erklingenden Psalm 18 und dem abschließenden Psalm 31 konnten sich die 145 Zuhörer davon überzeugen, dass ein „Dilettant“ wunderbare Musik komponieren kann. Sogar der Barockkomponist Georg Philipp Telemann (1681-1767) soll ihn als „reich an Erfindungen“ gelobt haben, erzählte Jacobi in seiner Moderation. Was der Kantor genauso bemerkenswert findet: Marcello verbindet verschiedene Musikstile und Religionen.

Über Ufki erzählt er, dass der gebürtige Pole Wojciech Bobowski eigentlich am Istanbuler Hof als Dolmetscher arbeitete, weil er 16 Sprachen fließend beherrschte: „Die Türken hatten ihn entführt, was damals nicht unüblich war. Und dann ist er zum Islam konvertiert.“ Von diesem Komponisten führten Jacobi und das Calliope-Vokalensemble Psalm acht und neun auf. Jacobi kennt die Bremer Musiker noch vom Studium. „Das ist schon 30 Jahre her“, staunte Tenor Claude Rosset. Neben ihm und dem Bassisten Jacobi gehören noch die Sopranistin Ulrike Kraft dazu. Die Altstimme bediente Ulf Zastrau – also ein Mann. „Das ist in der Barockmusik durchaus üblich, dass Männer Frauenstimmen singen“, erläuterte Jacobi. „Frauen durften in der Kirche ja auch gar nicht singen.“ Am Cembalo und an der Orgel saß Klaus Westermann.

Vor dem letzten Stück (von der Zugabe abgesehen) fasste Jacobi einen Artikel zusammen, den er in der Fachpresse gelesen hatte: „Zwei Jazzmusiker hatten einen Urheberrechtsstreit wegen einer Harmonie, wer also von ihnen die folgende Harmonie erfunden hatte.“ Er setzte sich an die Orgel, spielte sie vor und fuhr fort: „Wer den Rechtsstreit gewonnen hat, weiß ich nicht mehr, aber hören sie selbst.“ Und während der Psalm 31 zu hören war, konnte sich das Publikum davon überzeugen, dass es wohl keiner der beiden Jazzmusiker war, der diese Harmonie erfunden hatte, sondern wohl eher Marcello.

Aber auch das Programmheftchen war wieder sehr liebevoll gestaltet. Auf der Titelseite ist eine Postkarte zu sehen, auf der der Absender seinem Freund schreibt, dass er nun in Delmenhorst angekommen sei und nachmittags beim Schützenfest war. Die Postkarte aus dem Jahr 1899 zeigte die Nordwolle, den Tiergarten, das damalige Postamt und die katholische Kirche. Das bemerkenswerteste war aber, dass die Briefmarke aus dem Jahre 1927 und aus Griechenland stammte.

Am Ende des Konzerts lud Jacobi die Zuschauer ein: „Wir freuen uns, wenn Sie auch nächsten Mittwoch wieder dabei sind“ und korrigierte sich zugleich lachend: „Ich freue mich, Calliope ist ja gar nicht dabei.“ Das Ensemble tritt aber in zwei Wochen, also am 14. August, wieder auf, dann mit Martina Lange als Altistin. Auch Westermann spielt noch einmal Orgel und Cembalo. Die „Festa alla Romana“ führt dann nach Italien.



Nächster Stopp auf der musikalischen Weltreise ist aber Österreich, der Titel des Konzerts am Mittwoch, 7. August, lautet „Musketiere und andere schräge Vögel“. Es spielen: Carla Linné an der Barockvioline, die bereits am 24. Juli bei „Der König tanzt!“ am Cembalo und mit ihrem Barocktanz überzeugte, und Jörg Jacobi (Cembalo, Orgel). Beginn ist um 18 Uhr, der Eintritt ist, wie immer, frei.