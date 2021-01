Wenn es etwas Positives an der Corona-Pandemie gäbe, das es für die Zukunft zu bewahren gelte, so wären das sicher die musikalischen Andachten, mit denen viele Kirchengemeinden dem Fortbestehen eines lebendigen Musiklebens nützen. Diese kleinen Wort-Musik-Formen sollte man auch in Nach-Corona-Zeiten fortbestehen lassen. Musik öffnet die Herzen und das auch für die Inhalte der Texte, die in solchen Andachten zur Sprache kommen.

Wie etwa am Neujahrstag, als die Evangelische Gemeinde Ganderkesee in die St.-Cyprian- und Corneliuskirche zu zwei Nachmittags-Andachten eingeladen hatte, die in einen musikalisch ganz unterschiedlichen Rahmen eingebunden waren.

Zu diesem Rahmen darf man durchaus auch das einladende prächtige Geläut der Cyprian- und Cornelius-Glocken zählen, dem die Begrüßung von Pfarrerin Irene Schlawin folgt, in der sie mit dem Bild vom Engel an der Pforte zum Neuen Jahr vorschlug, nicht um das Licht für den Weg in dunkle Ungewissheit zu bitten, sondern diesen Weg sicherer an der Hand Gottes zu gehen. Die beiden Predigten schlossen an Worte aus dem Lukas-Evangelium. Da ging es um Barmherzigkeit, was in Worten der Pfarrerin auch meint, „den Nächsten mit den Augen der Liebe anzuschauen“. Aber es sei ja viel einfacher, „genau zu wissen, was Politiker anders hätten entscheiden sollen“, auch einfacher, „ in den sozialen Medien gegen Menschen zu hetzen, Falschaussagen zu verbreiten“.

Die zweite Predigt, inspiriert von Versen aus dem von Liturgin Daniela Nienaber gelesenen Evangelium, brachte erste und letzte Worte zusammen. Die des Engels zu Maria: „Fürchte dich nicht“ und die des auferstandenen Jesus: „Ich bin bei euch alle Tage…“. Irene Schlawin apostrophierte sie als Verheißungen für uns im neuen Jahr: „Fürchte dich nicht – ich bin bei dir.“

Gebet und Segen waren auch Teil dieser beiden musikalischen Andachten, deren Musik jedoch ganz unterschiedlich war. Die erste gehörte Kreiskantor Thorsten Ahlrichs und seiner Arp-Schnitger-Orgel. Er begann nach der Begrüßung mit Johann Sebastian Bachs Präludium und Fuge G-Dur BWV 550. Ihre besondere, auf Tonwiederholungen und Dreiklangsbrechungen basierende Thematik ging einher mit schöner Transparenz des kontrapunktischen Satzes und die wirkungsvolle Beschränkung auf zwei Hauptklangfarben. Die Fuge bekam durch ihr ruhig bewegtes Tempo einen gravitätischen Ausdruck.

Nach der Lesung von Psalm 121 spielte Ahlrichs von Dietrich Buxtehude die Choralfantasie „Gelobet seiest du, Jesu Christ“ und gab dem großformatigen Werk mit seiner fantastischen Vielfalt spielfreudige Lebendigkeit vom in vokaler Ruhe tönenden Anfang bis zum wie präludierend wirkenden Ausklang.

„Paul Ayres. Mostly Bach’s Toccata and Fugue in d-minor“ hieß es dann in der effektvollen Bearbeitung von Bachs wohl berühmtesten Orgelwerk, wobei dessen Autorenschaft zweifelhaft ist. „Zur Hauptsache Bach“ heißt es da weiter. Wenn aber in die höchst gespannten Fermaten-Pausen der ersten beiden Takte mit einem etwas undeutlichen Klatschrhythmus gefüllt werden, lässt das diesen explosiven Anfang banal werden.

Aber Bach ist nie banal! Immer wieder mischt sich dann ein flotter 2-2-3-Latin-Rhythmus in Bachs suggestiv-schweigende Pausen ein, zerstört sie. Im Toccaten-Schluss der Fuge gelingen der Bearbeitung dann aber doch auch wirkungsvolle Momente: Mit den wild tobenden, ekstatisch dissonanten Akkordspielereien gelingt Thorsten Ahlrichs mit lustvoll virtuosen Zugriff eine mitreißende Schlusssteigerung. Von Paul Ayres gibt es übrigens hübsche Beatles-Bearbeitungen, die sich zu hören lohnen.

In der zweiten Andacht setzte sich der Organist an den Flügel. Als Eingangsmusik improvisierte er über das Weihnachtslied „Am Weihnachtsbaume die Lichter brennen“, ließ mit funkelnden Glissandi und Arpeggien die weihnachtlichen Lichterketten leuchten. Den Gemeindegesang übernahm Thorsten Ahlrichs coronabedingt auch und gefiel mit einer Kantorenstimme, die gut auch fürs politische Chanson taugen würde. Am Schluss spielte er noch eine eigene Choralfantasie über „Zu Betlehem geboren“, die auch auf das gerade aktuelle Christmas-Album von Chilly Gonzales passen würde.