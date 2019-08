Ein Konzert mit Wohnzimmeratmosphäre: Singer-Songwriterin Christian Lux spielte am Freitag vor knapp 100 Zuhörern Lieder aus ihrem neuen, deutschsprachigen Album "Leise Bilder". (INGO MoeLLERS)

Die Bühne ist kaum größer als ein Smart-Parkplatz, aber Christina Lux hat dort zwischen drei Gitarren, ihrer Tontechnik, einem Monitor, Kabeln, ihrem Stuhl, ihrem Mikrofonständer und sich selbst noch Platz für eine Lampe gefunden, die in Form und Farbe an eine Flamme erinnert. Heimelig war das Konzert am Freitag. Auch wenn es ausverkauft war, so strahlte es dennoch Wohnzimmeratmosphäre aus, denn in der Klostermühle finden kaum 100 Leute Platz.

Es war das erste Konzert des neu gegründeten Kulturteams Hude, eine Premiere, verriet Sabine Hermann, Lehrerin an der Ustinov-Schule und selbst Musikerin, vor dem Auftritt der Sängerin: „Seit einem Jahr haben wir auf das Konzert mit Christina Lux hingefiebert. Vor vier Jahren habe ich das erste Mal von ihr gelesen und vor anderthalb Jahren habe ich mir ihr neuntes Album ‚Leise Bilder‘ gekauft, das mit dem Preis für Deutsche Schallplattenkritik ausgezeichnet wurde.“ Noch nie habe sie etwas so stark berührt und nachhaltig beschäftigt.

„Hude“, begrüßte Christina Lux die Zuschauer, während sie mit einem Fuß die Technik auf dem Boden vor sich bediente, die sie später als ihren „Eric Clapton“ bezeichnete. „Man weiß nie, wo man ankommt. Ist aber schön. Bin nicht so gerne in der Stadt. Die macht mich ganz hibbelig.“ Nein, hibbelig war die Sängerin nicht – im Gegenteil. Sie strahlte eine unglaubliche Ruhe aus, nicht nur ihre Liedtexte sind sehr poetisch, auch wenn sie sprach, klang es, als lese sie ein Gedicht vor. Trotz ihrer besonnenen Art bewies sie Humor. Nach dem Lied „Komm, heul‘ jetzt nicht“ wechselte sie zur E-Gitarre: „Das ist meine Brünette“, stellte sie ihr Instrument vor. Ihre beiden akustischen Gitarren sind aus hellem Holz, die elektrische ist braun. „Die anderen beiden Gitarren sind meine Blondinen. Wir sind also drei Blondinen auf der Bühne.“ Trotz dieser Gemeinsamkeit schien ihr aber die dunkle besonders am Herzen zu liegen. Lux erzählte, wie sie diese erste große Liebe kennengelernt gelernt hat. Erstmals in Händen gehalten, wollte sie sie nicht mehr loslassen. „Aber so eine Gitarre ist teuer, und ich hatte kein Geld. Ich war ja noch ein Kind“, erklärte die 54-Jährige. „Doch der Händler sagte: ‚Okay, 50 D-Mark im Monat.‘ Die Raten bezahle ich bis heute.“ Pause. „Das stimmt aber nicht.“ Während sie ihrer Gitarre über die Saiten strich, fügte Lux noch hinzu: „Sie wird nächste Woche 25 Jahre alt. Dann bekommt sie von mir Griffbrettöl zum Geburtstag.“

Christina Lux sang fast immer auf Deutsch, manchmal auch auf Englisch. „Don’t forget“ zum Beispiel. Sie kündigte das Lied an, indem sie erzählte, dass sie mit 16 Jahren auf ihrer ersten Demonstration gegen Rechts gewesen war. „Ich dachte, ich brauche das dann nie wieder zu tun. Jetzt müssen wir es aber doch wieder tun.“ Damit versuchte sie ihr Publikum dazu zu bewegen, sie mit Jubel zu unterstützen. Doch die Zuschauer reagierten nicht. „Seht ihr das nicht auch so?“, fragte sie schließlich. „Dann lasst es mich hören.“ Endlich: Applaus und zustimmende Rufe. Lux wirkte erleichtert – hatte sie schon die Befürchtung geäußert, dass ihre Zuschauer anderer Meinung waren. Aber das Konzert war auch keines für Zwischenrufe, sondern eines zum andächtigen Lauschen, den Kopf auf die Schulter des geliebten Menschen neben sich zu legen und die Augen zu schließen.

„Es war schön, euch zu hören“, sagte sie nach dem Lied und fügte den Song „Geschichten“ an. Jetzt war das Publikum soweit, noch ein bisschen mitzumachen. Lux erzählte von ihrem Duo-Partner Oliver George, der mit ihr auch „Stille Bilder“ produziert hatte, und sie sang danach „Was zählt für dich?“. Die Zuhörer schnipsten mit, doch Christina Lux verlangte dem Publikum noch mehr ab: „Könnt ihr die Zeilen ‚(Ob du) Mensch bist oder nicht, das zählt für mich‘ mitsingen?“ Das Publikum konnte. Während die Zuhörer immer wieder diese Zeile sangen, improvisierte Lux dazu – was nicht nur für das Publikum faszinierend klang: „Ihr habt hier gerade die Rolle von Oliver George übernommen. Das war für mich eine richtige Premiere, das Lied mit euch als Duo-Partner zu singen“, zeigte sich Lux regelrecht hingerissen. „Ich bin stolz auf euch!“