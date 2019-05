Die African Vocals boten an dem Abend in der Alexanderkirche nicht nur facettenreichen A-Cappella-Gesang, sondern auch viele humoristische Anekdoten aus ihrem Heimatland. (INGO MÖLLERS)

Sie essen, trinken, singen und genießen Musik, sagte Joel Nambuli. Er ist der Kopf der African Vocals, einer A-Capella-Band aus Namibia. Die acht Sänger im Alter von 21 bis 28 Jahren waren am Donnerstag in Delmenhorst zu Gast, am Freitag traten sie dann vor gut 150 Zuschauern in der Alexanderkirche in Wildeshausen auf – und überzeugten mit ihrer Gesangskunst.

A-Capella zu singen, war zunächst eine Idee, die aus der Not heraus geboren war. Denn als sich die Gruppe 2012 zusammengefunden hatte, fehlte das Geld für Instrumente. „Später fanden wir es ganz praktisch, weil wir bei unseren Tourneen keine Instrumente durch die Gegend schleppen mussten“, verriet Nambuli im Gespräch mit dem DELMENHORSTER KURIER und fügte dann etwas ernster hinzu: „Inzwischen haben wir uns zwei Djembe-Drums gekauft. Die sind nicht so teuer. Aber für original-afrikanische Musik braucht man eigentlich keine Instrumente.“

Die African Vocals waren schon 2014 und 2017 in Deutschland und sind auch in anderen europäischen und afrikanischen Ländern aufgetreten. „Als nächstes würden wir gerne in China oder Australien singen“, sagt Nambuli, der in der einst deutschen Kolonie Namibia in einem Männergesangsverein in seiner Stadt Swakopmund singt, der dort tatsächlich auch den deutschen Namen „Männergesangsverein Swakopmund“ trägt.

Zu dem Repertoire der African Vocals gehören überwiegend Gospels – so viele, dass Nambuli in seinen Moderationen schon einen Running Gag daraus entwickelte, indem er die Lieder ankündigte mit: „Unser nächstes Stück ist ein Gospel – schon wieder!“ beziehungsweise mit „Unser nächstes Stück ist – kein – Gospel!“

Ritt auf imaginärem Fahrrad

Humor bewiesen aber auch die anderen Sänger. So ging es in einem der Lieder beispielsweise darum, dass 1914 das erste Fahrrad in Afrika auftauchte. „Ob das stimmt? Ich weiß es nicht“, räumte Nambuli ein. „Damals war noch nicht einmal meine Mutter geboren.“ Mitten im Lied trat Armanis Valentino Mabasen Musheka, einer der Sänger, aus der Reihe und schloss ein imaginäres Fahrrad auf. Pantomimisch trat er den Fahrradständer hoch und schob es in den Mittelgang. Dort stieg er auf und mit ausgestreckten Armen galoppierte er durch den Mittelgang, sodass es so aussah, als ob er auf einem unsichtbaren Fahrrad fuhr.

Für noch mehr Lacher sorgte das darauffolgende Lied. Dieses Mal ging es um ein Fahrzeug, das man in Namibia wohl lieber nicht benutzen sollte, wenn man es eilig hat: um das Auto. Nambuli berichtete davon, dass diese „Schrotthaufen“ schon nach zehn Kilometern zusammenbrechen würden. Und auch hier war sich Musheka nicht zu schade, auf dem Boden sitzend zu zeigen, wie man in Namibia Auto fährt. Dafür hoppelte er mit den Füßen voran hektisch vorwärts. Auf der einen Seite kann man sich derart auf dem Boden sitzend nicht anders fortbewegen, auf der anderen Seite gab diese Schaueinlage zugleich auch noch einen Eindruck vom „Fahrkomfort“ namibischer Vehikel. „Wenn Sie eine einmalige Erfahrung machen wollen, sollten Sie unsere Autos in Namibia fahren“, sagte Nambuli nach diesem Lied.

Dass man für afrikanische Musik tatsächlich keine Instrumente brauchte, demonstrierten die African Vocals äußerst eindrucksvoll. Denn auch die Stimme selbst ist ein Instrument. Was für eine Binsenweisheit. Aber was die acht jungen Männer aus ihren Sprechorganen herausholten, war ziemlich umfangreich. Von mehrstimmigem Gesang, über rhythmische Ttststs und Sch-sch-schs, was an Beatboxing erinnerte, bis zu einer Morgenstimmung aus Vogelgezwitscher und Insektensummen ging das Instrumenterepertoire. Und das Geräusch, das die Gummisohlen beim Tanzen auf den Steinboden der Kirche verursachten, wurde zum Rhythmusinstrument. Dazu klatschten die Sänger mit, aber nur mit zwei Fingern der einen auf die andere Hand. Das klang sehr viel sanfter und passte vor allem zu den ruhigeren Liedern.

Neben den Stilrichtungen und den Titeln der Lieder kündigte Nambuli auch an, in welcher Sprache das nächste Lied war. Seit der Unabhängigkeit Namibias 1990 ist zwar Englisch die Amtssprache des südafrikanischen Landes, aber noch immer hat fast die Hälfte der Menschen in Namibia Oshivambo als Muttersprache und jeweils ungefähr zehn Prozent sprechen entweder Khoekhoegowab, Afrikaans, Otjiherero oder eine der Kavango-Sprachen. Und so wurden auch einige Lieder in diesen Sprachen gesungen.