Die Musikschule in Delmenhorst ist durch Tags beschädigt worden. (Ingo Möllers)

Sprayer-Attacke auf die Musikschule Delmenhorst: Wie die Polizei berichtet, wurde zwischen Freitag, 3. Januar, 12 Uhr und Sonntag, 5. Januar, 14 Uhr, „das Gelände einer Musikschule in der Schulstraße mit mehreren Graffitis beschmiert“. Die Höhe des Schadens, der durch Tags an den Fassaden des Haupt- und eines Nebengebäudes verursacht wurde, wurde auf etwa 1000 Euro geschätzt. Die Musikschule befindet sich in einem der ältesten Schulgebäude der Stadt, 1873 wurde die „Rote Schule“ eingeweiht. Zeugen, die Angaben zu verdächtigen Personen im Bereich der Musikschule zum angegebenen Zeitraum machen können, werden gebeten, sich bei der Polizei Delmenhorst unter der Telefonnummer 0 42 21 / 1 55 90 zu melden.