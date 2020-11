Über die Aufgaben und Trägerschaft eines weiteren Familienzentrums am Standort Fröbelschule wird am Dienstag im zuständigen Sozialausschuss beraten. (INGO MÖLLERS)

Erneut steht an diesem Dienstag, 3. November, die Beratung über die Einrichtung eines Familienzentrums am Standort Fröbelschule auf der Tagesordnung des Ausschusses für Soziales und Gesundheit. In der Septembersitzung war das Thema zunächst vertagt worden. Grund: Die Arbeitsgemeinschaft der freien Wohlfahrtspflege – darin sind Arbeiterwohlfahrt, Caritasverband, Deutsches Rotes Kreuz, Diakonisches Werk, Paritätischer Wohlfahrtsverband und die Jüdische Gemeinde organisiert – hatte eine grundlegende Kritik am Konzept formuliert (wir berichteten).

Die Stadtverwaltung schlägt vor, als Nachfolgeprojekt für das an der Fröbelschule angesiedelte Angebot zur Flüchtlings- und Integrationsarbeit der Awo, selbst ein Familienzentrum zu gründen. Eine Vertragsverlängerung mit der Awo sei ohne europaweite Ausschreibung rechtlich nicht möglich, und der Betreuungsbedarf habe sich ohnehin verschoben. Während die Awo an der Fröbelschule, in Fortsetzung ihrer vormals an der Kaserne geleisteten Betreuung von Geflüchteten, eine Zielgruppe anspreche, die sich längst dezentral über das Stadtgebiet verteilt habe, benötige die Stadt eine Anlaufstelle für Zugewanderte aus Bulgarien und Rumänien. Dafür sei die Fröbelschule als Familienzentrum anzupassen, die Immobilie durch ihre zentrale Lage auch hervorragend geeignet. Um einem, von der Verwaltung gefürchteten europaweiten Ausschreibungsverfahren zu entgehen, solle die Trägerschaft gleich beim Rathaus angesiedelt sein.

Insbesondere gegen den Aufbau eines solchen Zentrums unter städtischer Regie war bereits im September Widerspruch laut geworden. In ihrer Stellungnahme pochten die Wohlfahrtsverbände damals auf ihren quasi Rechtsanspruch auf eine künftige Trägerschaft. Nach dem Sozialgesetzbuch sei Hilfesuchenden die Möglichkeit einzuräumen, bei Fragen zur sozialen Sicherung nicht allein auf eine Einrichtung und noch dazu auf eine staatliche fokussiert zu sein.

Die Wohlfahrtsverbände erklärten sich bereit, Möglichkeiten des Aufbaus eines bedarfsgerechten, flexiblen, qualitativ hochwertigen Beratungsangebots zu liefern. Mittlerweile liegt eine Ergänzung zur ablehnenden Kritik vom September vor: Die Arbeitsgemeinschaft hat für die Beratung am Dienstag eine Kurzkonzeption für ein Familienzentrum mit dem Schwerpunkt „Bildung“ vorgelegt. Danach könne die Fröbelschule, ohnehin räumlich auch von der Förderschule mit Schwerpunkt Lernen und Sprache genutzt und als Außenstelle noch Teil der Schule an der Karlstraße, für weitere Bildungsträger interessant sein. „Ein Familienzentrum mit dem Schwerpunkt Bildung passt in das Konzept der Stadt Delmenhorst als kommunale Bildungsregion“, heißt es in der Vorlage der Freien für die Sozialausschusssitzung.

Personell sollte das neue Familienzentrum über die gleichen Ressourcen verfügen, wie andere bereits bestehende. Der Schwerpunkt soll auf der Beratung der Familien liegen: Es könnten in der Fröbelschule Integrations- und Sprachkurse mit einer Kinderbetreuung angeboten werden. In der Frage der Trägerschaft nimmt die Kurzkonzeption dann eine plötzliche Wendung: „Das neu zu schaffende Familienzentrum in Trägerschaft der Stadt Delmenhorst dient als Anlaufpunkt für bereits bestehende Angebote im Bereich der Familienbildung. So werden keine Doppelstrukturen geschaffen, eine Konkurrenz entfällt“, heißt es nun.

Damit kehrt die Arbeitsgemeinschaft von ihrer bisherigen Position ab, die Aufgabe staatsfern von einem Verband der Wohlfahrtspflege ausführen zu lassen. Michael Pleuss vom Deutschen Roten Kreuz ist Geschäftsführer der Arbeitsgemeinschaft. Für ihn stellt die Kurzkonzeption den Versuch eines Kompromisses mit dem Rathaus dar. Mit der Politik wolle man einen Dialog führen und dann „das bestmögliche Konzept“ aus beiden Vorlagen entwickeln. Dass die Beratung der von ihm an den Ausschuss weitergereichten Kurzkonzeption innerhalb der Arbeitsgemeinschaft noch gar nicht endgültig abgestimmt war, erklärt Pleuss mit den Schwierigkeiten der Corona-Zeit. Das bestätigt Grazina Urmonas, Geschäftsführerin der Arbeiterwohlfahrt: „Uns fehlt noch der Bereich 'Betreuung von Zugewanderten und Geflüchteten', leider war das Konzept zu vorschnell verbreitet worden.“