Johannes Schäfer, Andree Wanke, Maike Hoppen, Fleur Hammerschmidt, Daba Sall, Mohammed Khir Albidawi, Lee Glänz (v.l.). (INGO MÖLLERS)

Als Fleur Hammerschmidt, Mohammed Khir Albidawi und Daba Sall erlebten, wie ein Mann seine Frau in einer Bäckerei an der Bahnhofstraße mit einem Messer attackierte, wussten sie sofort, was zu tun ist. Es galt, einem in Lebensgefahr gekommenen Opfer von Gewalt zur Seite zu stehen. Die drei Delmenhorster hatten nicht weggeschaut, sondern hingesehen – dafür erhielten sie am Donnerstag eine Auszeichnung. Oberbürgermeister Axel Jahnz und Polizeidirektor Carsten Hoffmeyer überreichten den mutigen Bürgern den Zivilcourage-Preis der Stadt Delmenhorst.

Seit 19 Jahren hebt der Kommunale Präventionsrat der Stadt das Engagement von Mitbürgern hervor, die beim Einsatz für andere besonderen Mut bewiesen haben. Für das Jahr 2019 wurden bei einer Feierstunde in der Markthalle insgesamt sieben Bürger geehrt, darunter zwei Jugendliche.

Bei dem brutalen Überfall im vorigen November hatte der Angreifer seine Ex-Frau zu Boden gestürzt, sodass sie sich gegen die Angriffe mit einem Messer nicht mehr wehren konnte. Nur dem beherzten Eingreifen von Fleur Hammerschmidt, Mohammed Khir Albidawi und der Schülerpraktikantin Daba Sall sowie des Sohnes der Frau und weiteren Passanten war es zu verdanken, dass das Opfer noch lebt. Fleur Hammerschmidt vom City Hotel gegenüber war von einer Mitarbeiterin ihres Hotels auf Schreie aus Richtung der Bäckerei aufmerksam gemacht worden. Daraufhin lief sie zur Bäckerei, vor der sich eine Vielzahl von Menschen befand. Als sie sah, dass ein Mann eine auf dem Boden liegende Frau attackierte, verließ sie die Bäckerei, um Pfefferspray zu holen. Damit versuchte sie dann, den Mann von Weiterem abzuhalten. Die damals erst vierzehnjährige Daba Sall war zum Tatzeitpunkt Praktikantin in der Bäckerei. Ihre Reaktion auf die Schreie aus dem Verkaufsraum war ebenfalls aktives Einschreiten: Als sie sah, wie der Mann mit einem Messer auf die am Boden liegende Kollegin losging, schrie sie den Täter an und forderte ihn auf, aufzuhören. Sie bewegte sich auf den Mann zu und versuchte, ihm das Messer mit einem Brotschieber zu entreißen. Das gelang ihr auch, wobei der Mann nach ihr trat und sie am Kopf verletzte. Nach der Tat machte sie sich zum Ablauf des Ganzen handschriftliche Notizen. Mohammed Khir wollte zur Tatzeit eigentlich Brot einkaufen. Durch die Fensterscheiben der Bäckerei sah er den Täter mit einem hochgehaltenen Messer. Er rannte sofort ins Geschäft und umfasste den Angreifer mit beiden Armen. Der Mann versuchte immer weiter, sich zu befreien und leistete vehementen Widerstand. Gleichzeitig kam Pfefferspray zum Einsatz, wovon Albidawi auch etwas abbekam und Reizungen an den Augen erlitt.

Zivilcourage bedeutet, andere in einer brenzligen Situation nicht alleine zu lassen. Es muss nicht so spektakulär sein wie im geschilderten Fall. Bei einer Rempelei oder der Beschimpfung eines anderen kann es ausreichen, sich einzumischen. Wer hinschaut, muss auch auf Eigenschutz achten. Wer sich für andere einsetzt, darf nicht selbst zum Opfer werden.

Mit dem Zivilcourage-Preis wurde am Donnerstag auch Maike Hoppen ausgezeichnet. Sie wurde im vergangenen Juli Zeugin eines Autounfalls und konnte mit Unterstützung eines Mannes, der ebenfalls zu Hilfe geeilt war, den im Auto verbliebenen Bewusstlosen retten. Sie zog den Verletzten aus dem Wagen und legte ihn auf den Boden. Da sie beim Unfallopfer keine Vitalzeichen feststellen konnte, führte sie eine Herz-Druck-Massage durch. Sie setzte die Wiederbelebungsversuche bis zum Erscheinen der Polizei und der Rettungskräfte fort – so konnte der Mann reanimiert und sein Leben durch die Ersthelferin gerettet werden.

Für zivilcouragiertes Eingreifen wurde auch Andree Wanke geehrt. Als er im vergangenen April in einem Supermarkt einkaufte und bemerkte, dass einer Frau die Handtasche gestohlen wurde, verfolgte er den flüchtenden Täter. Wanke konnte den Mann stellen, indem er ihn festhielt. Durch diese „Festnahme durch Jedermann“ konnte der Täter bis zum Eintreffen der Polizei ins Büro des Marktes gebracht werden.

Johannes Schäfer und Lee Brian Glänz erhielten den Zivilcourage-Preis für ihr mutiges Einschreiten im vergangenen Oktober. Sie standen einem älteren Mann bei, dem die Geldbörse geraubt wurde. Sie konnten den Räuber zunächst kurz festhalten. Er riss sich jedoch wieder los und lief zum Parkplatz an der Koppelstraße, wo er ein zweites Mal kurz festgehalten werden konnte. Als dort ein Mann aus einem Wagen ausstieg und Anstalten machte, dem Täter zu helfen, konnte dieser sich erneut losreißen und auf der Beifahrerseite einsteigen. Schäfer, Glänz und der Bestohlene stellten sich vor das Auto, um die Männer am Losfahren zu hindern. Schäfer konnte noch ein Handyfoto von den Männern und dem Fahrzeug machen, bevor der Fahrzeugführer ohne Rücksicht auf Verluste losfuhr und nur noch ein Zurückweichen möglich war. Der Täter warf 400 Euro von seiner Beute wieder aus dem Fenster. Durch das Einschreiten von Schäfer und Glänz konnten die Täter später von der Polizei ermittelt werden.