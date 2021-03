Das Josef-Hospital kümmert sich aktuell um neun Corona-Patienten. (INGO MÖLLERS)

Die rasante Verbreitung der britischen Corona-Mutante B.1.1.7. hat die Infektionszahlen durch das höhere Ansteckungspotenzial auch in Delmenhorst ansteigen lassen. Im Josef-Hospital (JHD) zeigt sich nun eine weitere Eigenschaft, die für viele Gesundheitsexperten bereits ausreichend belegt ist: Die Mutante erhöht offenbar auch die Gefahr von schweren Krankheitsverläufen. „In den vergangenen sieben Tagen gab es auf der Intensivstation nur einen Patienten, der sich nicht mit der Variante angesteckt hatte“, sagt Florian Friedel, Geschäftsführer des Krankenhauses.

Der JHD-Chef verweist darauf, dass er durch die niedrige Patientenzahl in seinem Haus keine allgemeingültigen Aussagen zu der Mutante treffen könne. „Unser subjektiver Eindruck ist aber, dass B.1.1.7. schneller zu schweren Krankheitsverläufen führt“, sagt Friedel. Dies zeige sich am steigenden Anteil der Intensivpatienten. Von neun Corona-Fällen sind aktuell vier in einem kritischen Zustand. Friedel weiter: „In den vergangenen Tagen waren wir oft bei einem Verhältnis von 50/50.“ Zum Vergleich: Am 18. Dezember - bevor die Virusvariante Delmenhorst erreichte - musste sich das JHD um 28 Corona-Patienten kümmern. Davon lagen sechs auf der Intensivstation.

Die große Mehrheit der Corona-Fälle im JHD ist auf die britische Mutante zurückzuführen. Das Robert-Koch-Institut meldete in der vergangenen Woche, dass B.1.1.7. deutschlandweit für 72 Prozent der Infektionen verantwortlich ist. Nach Angaben von Krisenstabsleiter Rudolf Mattern entwickelt sich der Anteil in Delmenhorst in etwa so wie auch im Bundesschnitt.

Optimistisch stimmt JHD-Chef Friedel hingegen der Fortschritt bei den Impfungen. Inzwischen seien rund 71 Prozent der Mitarbeiter geimpft. Diese Quote bezieht sich auf die aktiven Mitarbeiter. Kollegen, die etwa in Elternzeit sind, hat Friedel für diese Rechnung nicht berücksichtigt. „Das Angebot gilt natürlich für alle Mitarbeiter“, stellt er klar. Die Impfbereitschaft sei zufriedenstellend und mit anderen Krankenhäusern vergleichbar.

Die Entscheidung von Bundeskanzlerin Angela Merkel, die Oster-Ruhetage nun doch nicht umzusetzen, sorgte auch im JHD für große Überraschung. „Die Idee, für fünf Tage alles dicht zu machen, fand ich gar nicht schlecht. Aber letztlich hilft nur das, woran sich die Leute auch halten“, sagt Friedel.